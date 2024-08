El gobierno ensaya un puente con ATEN y las asambleas votan la continuidad del paro en Neuquén

Las asambleas de ATEN votarán hoy si extienden el paro en las escuelas de Neuquén en rechazo a la ley de presentismo y un largo pliego de reclamos que mantienen las clases interrumpidas desde la vuelta del receso invernal. El gobierno de Rolando Figueroa empezó a ensayar un puente de diálogo con la conducción, a través de su ministro de Gobierno, Jorge Tobares, aunque aseguran que estos contactos informales aún no están cerca de un posible acuerdo.

El gremio comenzó con medidas de fuerza a mediados de julio y hoy cumplirá diez días de huelga desde que se retomaron las clases tras las vacaciones de invierno. El conflicto comenzó siendo contra la ley que aprobó la Legislatura para otorgar un plus salarial a los docentes que no acumulen más de tres faltas en el trimestre, pero fue sumando nuevas demandas.

Ahora reclaman una mesa de negociación con el gobierno, que ya advirtió que no convocará si los alumnos y alumnas no están en las aulas. «Es un conflicto que debe discutirse en un ámbito que no resienta el servicio educativo», afirmó esta semana la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, es el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien empezó a tender un puente informal con la conducción de ATEN para empezar a analizar cómo encauzar el conflicto. Por eso el oficialismo habría pedido bajar el tono de la confrontación con el gremio y frenó en la Legislatura el tratamiento del proyecto para reglamentar la consulta popular en la provincia.

Ese debate, que lo motorizó Claudio Domínguez (MPN) junto a Francisco Lépore (Anvazar) no está intrínsecamente relacionado al conflicto docente, pero guarda relación: con el mecanismo regulado, cualquier diputado o el propio gobernador podría presentar una ley para que el pueblo opine, por ejemplo, sobre el tema educativo.

Desde la Legislatura se indicó que el tema se podría retomar en las comisiones del martes que viene.

ATEN reconoció diálogo: «Es muy muy verde»

En cuanto al sindicato, el secretario general Marcelo Guagliardo reconoció contactos con Tobares, aunque aclaró que «no son estrictamente por este conflicto». Dijo que tienen un diálogo abierto por otros temas, como el reclamo contra el Impuesto a las Ganancias y que, en todo caso, las conversaciones están «muy muy verdes».

Sobre la adhesión al paro, Guagliardo indicó que sigue «arriba del 70%», principalmente en las ciudades de la Confluencia y el norte. El gobierno, que la semana pasada venía rebatiendo las cifras de acatamiento, esta semana no dio números oficiales.

Una versión extraoficial indica que una eventual salida para el conflicto podría ser exceptuar algunas licencias contempladas en el estatuto docente del presentismo, por ejemplo, las de embarazo y maternidad.