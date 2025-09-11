El Gobierno lanzó la mesa federal con gobernadores en la Casa Rosada: las caras del primer encuentro

El Gobierno nacional inauguró este jueves la llamada “mesa federal” en la Casa Rosada, con la participación de tres gobernadores cercanos a la gestión de Javier Milei. La reunión buscó aceitar el vínculo con las provincias, en un contexto de fuerte tensión por la inminente decisión de vetar la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Reunión improvisada en Casa Rosada en medio de tensiones crecientes

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Lisandro Catalán (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía), junto a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Todos ellos mantienen una alianza electoral con La Libertad Avanza.

Según informó Infobae, en un inicio Catalán tenía previsto recibir a cada mandatario por separado. Sin embargo, pasadas las 14:30, Caputo se sumó a las charlas y Francos resolvió unificar las conversaciones en un solo cónclave en el Salón de los Escudos. La reunión finalizó alrededor de las 16:30.

Lisandro Catalán, ministro del Interior. Foto: gentileza.

Este encuentro fue el debut de Catalán como ministro del Interior, aunque su designación aún no fue oficializada. Por la mañana, el funcionario ya había recibido a Zdero en un encuentro preliminar que abrió la serie de diálogos.

El objetivo principal del Gobierno es recomponer la relación con provincias aliadas tras el cierre de listas electorales, pero sin retroceder en la decisión de vetar la norma de los ATN.

Gobernadores con acuerdos y reuniones en agenda para ampliar la mesa

El propio Zdero también mantuvo un extenso diálogo con Eduardo “Lule” Menem, responsable de la articulación política en el interior. De acuerdo a lo publicado por Infobae, en esa reunión estuvo “más tiempo reunido con Lule Menem que con Catalán”.

La Casa Rosada anunció que la mesa federal funcionará bajo el compromiso de “escuchar y atender los reclamos personalizados” de cada jurisdicción. En ese marco, se prevé que otros gobernadores, como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), sean los próximos en sumarse.

Las elecciones 2025 tensionan el escenario entre Nación y los Gobernadores

Los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que en 2024 habían acompañado al Gobierno en el Congreso, cerraron filas con el kirchnerismo para las elecciones de octubre. Esa decisión se suma al reclamo generalizado por obras públicas paralizadas y fondos retenidos, lo que profundizó la brecha con la Nación.

La agenda electoral también tensiona el escenario. El viernes, seis gobernadores del bloque Provincias Unidas mostrarán unidad en la exposición rural de Río Cuarto, Córdoba. Entre ellos estarán Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Claudio Vidal, Ignacio Torres y Gustavo Valdés.

Los dirigentes buscan consolidar un perfil opositor con eje en la crisis productiva y social que atraviesan sus provincias. Según Infobae, el malestar incluye “pérdida de empleo y cierre de industrias”.