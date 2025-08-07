Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la resolución para investigar la estafa de $LIBRA

Durante la intensa sesión del miércoles, la oposición logró asestar varios golpes al presidente Javier Milei. Entre los debates de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, en Diputados también se logró aprobar una resolución para destrabar la investigación sobre la cripto estafa $LIBRA, en la cual se menciona la posible participación de Javier Milei.

La iniciativa obtuvo un total de 135 votos a favor, 70 negativos y 6 abstenciones, por lo que el proyecto pasó a la Cámara de Senadores.

El texto emplaza a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento a emitir un dictamen que destrabe el funcionamiento de la comisión y, de esta forma, avanzar sobre las posibles responsabilidades del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien expresó que era necesario superar el estancamiento que vive la comisión desde su creación en abril.

En la votación, los diputados de la Patagonia aportaron 9 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones y 7 ausentes.

Votos de los diputados de Neuquén

Los votos se volvieron a repetir, en su mayoría, de la misma manera que en las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Quienes se opusieron fueron Nadia Márquez (LLA) y Pablo Cervi (Liga del Interior), mientras que quienes apoyaron fueron Tanya Bertoldi (UxP) y Pablo Todero (UxP). En tanto Osvaldo Llancafilo (MPN) estuvo ausente en esta votación.

Cómo votaron los diputados de Río Negro

El único legislador que apoyó el proyecto fue Martín Soria (UxP). Luego, tanto Aníbal Tortoriello (que entró a Diputados por el PRO) como Lorena Villaverde (LLA) votaron en contra.

Mientras tanto, Sergio Capozzi (PRO) y Agustín Domingo (Innovación Federal) estuvieron ausentes.

Cómo votaron los diputados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Chubut aportó un voto para la aprobación del proyecto, que fue por parte de José Glinski de Unión por la Patria. Mientras tanto, César Treffinger (LLA) votó en contra.

Ausentes: Eugenia Alianiello de Unión por la Patria, Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal) y Ana Clara Romero (PRO).

En el caso de Santa Cruz, votaron a favor: Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Ana María Ianni (UxP). Se abstuvieron José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y la diputada Roxana Reyes (UCR). En tanto el legislador Gustavo González (UxP) estuvo ausente.

Por último, Tierra del Fuego sumó a favor los votos de Jorge Araujo Hernández (UxP), Andrea Freites (UxP) y Carolina Yutrovic (UxP). Mientras tanto, se opusieron Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).