«Perdimos todas»: la confesión del Gobierno tras la derrota en Diputados

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, reconoció el revés en Diputados y adelantó más vetos del Presidente.

En una jornada legislativa cargada de tensión, el jefe de Gabinete Guillermo Francos no esquivó el golpe político que recibió el Gobierno en Diputados. “Perdimos todas”, admitió este jueves tras una maratónica sesión que terminó con múltiples derrotas para La Libertad Avanza.

Una seguidilla de votaciones dejó al oficialismo sin apoyo clave

La Cámara baja aprobó el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, ambas con más de 150 votos. Además, expresó su rechazo a varios decretos desregulatorios impulsados por el Ejecutivo. “Perdimos todo, perdimos todas las votaciones”, lamentó Francos en Radio Mitre.

En su análisis, el funcionario cargó contra legisladores que solían respaldar al oficialismo. “Casi todos los radicales, prácticamente todos, la Coalición Cívica (CC), algunas fuerzas provinciales… votaron todos con el kirchnerismo”, sostuvo. Según Francos, esa postura respondió a la coyuntura electoral y a intereses de corto plazo.

Pese al revés, Francos reiteró que el Gobierno mantendrá su estrategia de veto si el Senado avanza con los proyectos aprobados por Diputados. “Todo lo que podemos vetar lo vetaremos”, afirmó el funcionario, alineado con la postura presidencial.

Francos apuntó contra los «funcionales» y defendió los vetos

El jefe de Gabinete no esquivó las críticas hacia quienes antes acompañaban al oficialismo y esta vez se alinearon con la oposición. “[Fueron] totalmente funcionales”, expresó sin rodeos. “El kirchnerismo quiere romper al Gobierno porque tiene temor de perder las prebendas que ha obtenido en este siglo», señaló.

A la vez, advirtió que algunas leyes ya vetadas por el Presidente podrían tener una nueva oportunidad en el Congreso. “Hay leyes como las que hemos vetado la semana anterior, que salieron en el Boletín Oficial el lunes, la de [aumento para] jubilados y [emergencia en] discapacidad, que si se vuelven a aprobar no las podemos vetar.”, dijo, en relación a los proyectos.

Francos destacó la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

Francos también trató de reforzar el relato económico del Gobierno. Expuso cifras sobre la deuda pública, comparando con períodos anteriores.

“¿Cuánto es la deuda externa argentina hoy? La pública: US$500.000 millones. En 2001 la Argentina tenía US$140.000 millones de deuda. Durante los gobiernos de 2001 hasta Javier Milei se incrementó a US$500.000 millones la deuda pública. US$303.000 millones fue deuda de los gobiernos kirchneristas. ¿Qué hizo nuestro gobierno desde 2023 hasta ahora? Reducirla en US$34.000 millones de dólares, cancelar deuda. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se obtienen los recursos? Bajando gastos.”, indicó.

En ese contexto, señaló que la mayoría de las iniciativas de Diputados implican aumentos del gasto público. “Eso es lo que la Cámara de Diputados quiere volver atrás”, denunció, en referencia a las facultades delegadas que el oficialismo dejó expirar.

Las cifras del déficit y un mensaje al Congreso tras la sesión

Francos defendió el superávit fiscal como pilar de la gestión actual, destacando los números de 2024 y 2025 en contraste con los años anteriores. Reiteró que el Gobierno no pedirá nuevas facultades extraordinarias y justificó las medidas tomadas en función del equilibrio fiscal.

“Lo que quiero decir es que es imposible sacar a la Argentina del pozo si no recortamos el gasto público; si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir. Y eso fue lo que pasó ayer.”, remarcó el funcionario.