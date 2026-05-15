Manuel Adorni se reunió con Javier Milei en Olivos y la interpelación pierde fuerza en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió durante casi dos horas con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos y sigue intentando reforzar el perfil de gestión en medio de la investigación judicial en su contra. Mientras tanto, el intento de la oposición para interpelarlo en el Congreso pierde fuerza tras una maniobra de La Libertad Avanza.

Manuel Adorni se reunió con Javier Milei en Olivos

Adorni mantuvo un nuevo cara a cara con Milei el día después de que el dato de inflación arrojara un alivio para el Gobierno (registró 2,6% en abril, marcando una desaceleración respecto de marzo). Con ese incentivo, el presidente y el ministro coordinador repasaron la agenda doméstica y también la internacional. Para ese segundo tramo, se sumó al cónclave el canciller Pablo Quirno.

El ministro coordinador busca mostrarse activo: este jueves estuvo en Mendoza, donde participó junto al gobernador aliado Alfredo Cornejo y el CEO de YPF, Horacio Marín, de la inauguración del parque solar El Quemado, el primer proyecto incluido en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

El paso de Adorni por la provincia cuyana, no obstante, no fue demasiado afortunado. Primero, no pudo improvisar un discurso y tuvo que esperar a que se lo acercaran por escrito. “Hasta que no me den mi discurso no puedo empezar, así que hagamos tiempo”, bromeó para descontracturar el incómodo momento. Evitó el contacto con la prensa y se retiró apenas terminó el acto.

En su discurso leído, Adorni le dedicó un guiño a Cornejo al agradecer a los gobernadores por el apoyo a leyes como la de Glaciares y la Ley Bases, que incluyó el RIGI. “Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso. Hoy la Nación y las provincias mantienen un vínculo estrecho porque comparten el mismo norte”, expresó.

Milei recibió a Adorni en Olivos: la interpelación pierde fuerza

La oposición no logra sacarle provecho al caso Adorni desde el Congreso: se diluye la ofensiva para citar al jefe de Gabinete a una interpelación en la Cámara de Diputados con el objetivo de que responda sobre el origen de los fondos que le permitieron afrontar sus viajes y la adquisición y refacción de sus propiedades.

Un sector de la oposición, con el socialista santafesino Esteban Paulón (Provincias Unidas) a la cabeza, había pedido una sesión especial para el último jueves con el fin de emplazar a comisiones para dictaminar los distintos proyectos contra Adorni. Pero finalmente decidieron posponerla para el miércoles 20 porque estaban muy lejos del quórum.

En efecto, los convocantes contaban con apenas unos 105 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas, cuando se necesitan 129. Ni los gobernadores dialoguistas ni los habituales aliados del oficialismo se sumaban a la iniciativa. Para evitar la foto de una derrota, la oposición decidió postergar el encuentro para el 20, a las 11.

Pero La Libertad Avanza movió su propia ficha y, con astucia, convocó a otra sesión para el mismo día a las 10. Es decir, una hora antes de la cita por Adorni. A través de esa jugada, que no es nueva en la Cámara, la sesión del oficialismo neutralizó a la de la oposición.

En su convocatoria, los libertarios incluyeron el proyecto de Zonas Frías, que busca limitar los descuentos en la tarifa de gas ampliados durante la gestión kirchnerista; la Ley Hojarasca, que deroga una serie de normas que quedaron vetustas; y un listado de acuerdos internacionales. Obviamente, el caso Adorni no figura en la hoja de ruta.

“Están desesperados por bloquear la interpelación. ¿No era que no teníamos los votos? Una jugarreta más que muestra la desesperación por salvar a Adorni”, denunció Paulón, promotor de la iniciativa original junto a parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y otros diputados no kirchneristas.

Sin embargo, más allá de las denuncias de bloqueo, nada garantizaba que la oposición lograra el próximo miércoles el número que no había reunido en el primer intento. Por eso, la jugada del oficialismo también puede leerse como un “favor” hacia los detractores de Adorni, porque les ahorra exponerse a una posible derrota.

La oposición se va quedando sin cartas para jugar: pedir una nueva sesión para más temprano cae en el absurdo, y tampoco cuentan con la mayoría agravada que se necesita para agregar al temario los proyectos de interpelación. La opción más viable, pero también la más difícil, es trabajar para que no haya quórum en la convocatoria libertaria y sí contra Adorni. Lo analizarán el fin de semana.

Mientras avanza la causa judicial contra el jefe de Gabinete, también quedó en la mira su hermano Francisco, diputado bonaerense, quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano que marcó posibles inconsistencias en su patrimonio. La investigación está en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

Corresponsalía Buenos Aires