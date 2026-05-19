El Gobierno redujo impuestos para productores ganaderos dedicados al engorde

El Gobierno Nacional implementó reducción de impuestos para la valuación de hacienda de invernada.

El Gobierno nacional implementó modificaciones impositivas para la valuación de la hacienda de invernada, una medida que apunta a reducir la carga tributaria sobre los productores ganaderos dedicados al engorde de animales.

La decisión quedó formalizada a partir de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y fue destacada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que aseguró que el cambio tendrá un impacto positivo en la rentabilidad del sector.

La normativa permite que los establecimientos de invernada y feedlot puedan valuar el stock ganadero mediante el sistema de costo estimativo por revaluación anual, especialmente para categorías como vaquillonas y novillos.

De acuerdo con el artículo 193 de la ley, para calcular la valuación de las vaquillonas se utilizará el índice correspondiente a “vaquillona de uno a dos años”, mientras que para los novillos se aplicará el índice de “novillo de uno a dos años”, según las tablas anexas de la Ley 23.079.

Desde el Gobierno explicaron que este nuevo mecanismo reduce la carga tributaria sobre la mera tenencia de animales mientras se realiza el proceso de engorde, ya que disminuye la valuación respecto de los valores de mercado y permite diferir el pago del impuesto hasta el momento de la venta efectiva del ganado.

Según indicaron desde la Secretaría de Agricultura, la medida busca aliviar la presión fiscal sobre una actividad de largo plazo y mejorar la competitividad de la cadena de producción bovina.

Además, señalaron que la combinación de estas modificaciones tributarias con un contexto de estabilidad macroeconómica y previsibilidad económica busca incentivar inversiones y potenciar el desarrollo del sector ganadero argentino.

El Gobierno sostuvo también que este esquema permitirá a los productores proyectar animales de mayor peso sin que los cierres contables generen una carga tributaria anticipada antes de concretar la comercialización.