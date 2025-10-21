El gremio docente de Neuquén aspira a una escala salarial para 2026 que «mejore el piso»

El gremio docente neuquino Aten espera el llamado a la negociación salarial de cara al año próximo de parte del gobierno neuquino. Se estima que esto ocurrirá después de los comicios del domingo 26, y aunque el sindicato proyecta una discusión que no será sencilla, en el contexto económico nacional, la expectativa es «mantener la fórmula de aumentos trimestrales ajustados por inflación» y que «mejore el piso».

El dirigente Marcelo Guagliardo espera que el gobierno de Rolando Figueroa los convoque a sentarse a la mesa de discusión salarial para el 2026, pronto. Se advierte una negociación que «no es sencilla», en un contexto «muy complejo a nivel general», subrayó el secretario general ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Aunque todavía no existe una convocatoria formal -si lo que se conoció públicamente- se aguarda que ocurra el lunes 27, después de los comicios del domingo. «Sabemos que vamos a tener una Argentina compleja, no se sabe todo bien cómo va a ser, pero en definitiva ya estarán todas las cartas sobre la mesa y podemos tener alguna perspectiva un poco más definida de cómo va a ser el año que viene», subrayó.

Al comparar lo ocurrido el año pasado cuando se logró el último acuerdo, Guagliardo sintetizó que, a pesar de los reparos que hubo, porque «sabemos que el IPC mide cosas que no son del consumo de la familia, muchas veces en la proporción que eso impacta en el salario», sí les permitió «mantener alguna relación con esos indicadores».

Una negociación que mejore el piso

A la hora de sentarse a discutir, Guagliardo consideró que «hay que repetir una negociación que mejore el piso, como lo hicimos el año pasado». El dirigente agregó que «no hay otra fórmula que te permita garantizar por lo menos esa relación».

El secretario de Aten, Marcelo Guagliardo estuvo en Cutral co (Foto: gentileza)

Enseguida trajo a modo de ejemplo, la situación que se advierte en otras provincias donde no se aplica el incremento trimestral por IPC, están «negociando el 1% mensual». En ese contexto, sumado a la situación nacional compleja, Guagliardo subrayó que «hay que tener mucha capacidad y mucha inteligencia para poder resolver de un modo que sea el más favorable» para los docentes de Neuquén.

Por otra parte, Guagliardo refirió que cuando se negocia con el Ejecutivo no solo se discute la pauta salarial, sino también las condiciones laborales de trabajadores de la educación neuquina.

En este sentido, el gremialista manifestó que la intención es poder llegar a fin de año con la pauta salarial fijada para el 2026. Por esta razón, es optimista en que el llamado del gobierno provincial ocurra pasadas las elecciones del domingo 26, cuando ya se tendrá una visión más clara a nivel nacional.

El gremio docente es uno de los sectores con los que el gobierno de Rolando Figueroa tendrá que negociar. Los otros espacios son los estatales que están cobijados en ATE y en UPCN; los trabajadores legislativos y los judiciales que realizan las negociaciones salariales también tienen que estar contemplados en la pauta salarial del 2026.

La masa salarial a definir quedará plasmada en el presupuesto 2026 que Figueroa elevará a la Legislatura neuquina el próximo 30 de este mes, para su tratamiento.

El acceso a la tierra y la vivienda para docentes

El secretario general de ATEN, Guagliardo junto a la titular de la seccional local, Viviana Sandoval participaron hoy del acto de entrega de decretos que adjudican terrenos en Cutral Co a un grupo de afiliados. Es la segunda etapa -la primera se hizo en abril de este año-y se espera continuar.

La seccional local gestionó ante el municipio que dirige Ramón Rioseco la posibilidad de acceder a terrenos para avanzar hacia la casa propia. En este caso, están distribuidos en los barrios Parque Este, Pueblo Nuevo y Unión.

Desde la organización sindical destacaron la necesidad de generar condiciones necesarias para que «los docentes puedan afincarse en la localidad y construir su futuro aquí», apuntó Guagliardo. Al mismo tiempo que los lotes cuentn con los servicios instalados significa un gran avance para las y los trabajadores.

Cutral Co es una de las ciudades donde se cristalizó esta gestión y se aguarda que pueda ocurrir lo mismo en Plaza Huincul. Hay iniciativas similares sobre las que se trabaja en Chos Malal y Zapala. Y se trabaja en Plottier y Neuquén.