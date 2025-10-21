El Presupuesto 2026 de Neuquén y el bypass de Añelo reactivarán a los diputados de tres semanas sin actividad

La Legislatura de Neuquén ingresa en su tercera semana sin actividad por las elecciones legislativas y retomará el trabajo recién a partir de la próxima con un proyecto clave: el gobernador Rolando Figueroa enviará el jueves 30 el Presupuesto 2026.

Se espera que sea la ley que concentre la mayor parte del debate en el último tramo del año junto con el paquete anexo que incluirá la ley impositiva y el Código Fiscal.

El número grueso todavía no se conoce, aunque el ministro de Economía, Guillermo Koenig, ya anticipó a Diario RÍO NEGRO que podría ser «similar» al de este año, que previó 5,4 billones de pesos para gastos y 5,8 billones de pesos para ingresos. El gobierno lo está elaborando con las pautas macroeconómicas que fijó Javier Milei, esto es, una inflación anual estimada en 10,1% y un dólar a 1.400 pesos.

La Provincia hará su cálculo de forma «conservadora» y anticipando un escenario difícil para el 2026, parecido a este 2025 donde, según reconoció Figueroa este fin de semana, las regalías quedarán por debajo de las obtenidas en 2023 por efecto del tipo de cambio pisado que viene manteniendo el gobierno nacional.

El cálculo, de todas formas, mantendrá un equilibro entre recursos y gastos, según se adelantó, y un porcentaje considerable de las erogaciones destinado a obra pública: según dijo Figueroa, la cifra total alcanzaría los 1.000 millones de dólares en infraestructura.

El presentismo que no fue

Por fuera del presupuesto y el paquete económico, los diputados también deberán encarar en las próximas reuniones de comisión el proyecto, también enviado por Figueroa, para ratificar el fideicomiso firmado por nueve empresas petroleras para asfaltar 51 kilómetros de las rutas 8 y 17 y construir el bypass de Añelo.

Los legisladores suspenderán a partir de mañana, y por tercera semana consecutiva, todas las comisiones permanentes porque se abocaron a participar de la campaña electoral de las legislativas. Prácticamente todos los espacios políticos tienen interés en las elecciones nacionales y participan con listas o candidaturas, aunque hubo un sector que cuestionó que se paralizara la actividad en la Cámara.

Fue el FIT Unidad que, a través del diputado Andrés Blanco, criticó que la Legislatura haya aprobado una resolución para imponerse un presentismo similar al de los docentes, pero «con dietas de 7 millones y el privilegio de suspender las comisiones cuándo quieren faltar».