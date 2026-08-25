La directora del hospital de El Bolsón anticipó su renuncia y buscan reemplazo

La directora del hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, anticipó a los trabajadores su renuncia al cargo por cuestiones personales, aunque aún no se materializó, por lo que el ministerio de Salud activó un plan de búsqueda de su reemplazo.

La profesional de la salud, que había asumido en el cargo en noviembre de 2024, reunió días atrás al personal del hospital para anunciar su decisión, según confirmaron fuenLa médica había asumido en noviembre de 2024tes del gremio ATE, que destacaron el gesto porque la médica al iniciar su gestión tuvo el respaldo del personal.

En el ministerio de Salud también recibieron la renuncia, pero oficialmente no hubo información hasta que se materialice la decisión y se defina el reemplazo.

El ministro Demetrio Thalasselis estuvo en El Bolsón el viernes pasado y sumó a la agenda la situación de la dirección, que se espera que se resuelva en los próximos días. Trascendió que el funcionario comenzó con un sondeo interno de potenciales candidatos para asumir en el cargo.

Lavesini se sumó a la dirección 21 meses atrás en reemplazo de Oscar Panomarenko, en un momento de crisis interna del centro de salud.