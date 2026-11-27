La entrega de fondos y equipos fue encabezada por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. Foto: gentileza.

Ya funciona en el servicio de Ginecología y Tocoginecología del hospital Artémides Zatti de la capital provincial un ecógrafo de alta resolución que demandó una inversión de 79,25 millones de pesos (48.923 dólares, según la cotización oficial de este viernes) aportados por el bono VMOS.

Durante la entrega estuvieron presentes los ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; y de Gobierno, Agustín Ríos; entre otros funcionarios provinciales.

Sobre el tema la directora del hospitali, Laura Guttman, destacó que «el equipo de alta resolución fue destinado al servicio de tocoginecología, es de última generación, donde se van a poder realizar ecografías tanto ginecológicas como obstétricas».

Dijo que «se puede ver el bebé y el desarrollo del bebé, en un lugar cómodo donde la paciente está cómoda, donde el profesional está cómodo y podemos ver tanto el desarrollo de los embarazos como de las patologías ginecológicas».

Guttman señaló que junto con la instalación se dictó capacitación al personal para su uso adecuado y que «el equipo ya está siendo utilizado para pacientes que requieren ecografías ginecológicas abdominales y endovaginales, además de ecografías mamarias».

Un aporte para el área de servivos

Por otra parte, el hospital recibió un aporte de 20 millones de pesos (12.343 dólares) destinado a colaborar con la adquisición de una lavadora industrial que, según indicaron desde la institución, «resulta de suma importancia para responder a la demanda al Servicio de Lavandería, donde las máquinas trabajan alrededor de 16 horas diarias para asegurar el abastecimiento de ropa limpia a los distintos servicios del hospital».

La adquisición de ese equipamiento se realizó a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro, la empresa Horizonte Seguros y la cooperadora del hospital.