Buscan intensamente a un prófugo en Río Negro: cumplía una condena por robo en Roca
El prófugo fue identificado como Ángel Andrés Carrillo. Se encontraba detenido por una causa de "robo calificado". Solicitan información urgente para ubicarlo.
La Policía de Río Negro difundió un pedido de captura para localizar a un hombre de 29 años que se encuentra prófugo de la Justicia. El hombre identificado como Ángel Andrés Carrillo, cumplía una condena en Roca.
Buscan a un prófugo en Roca
De acuerdo a la información brindada, Carrillo se encontraba detenido por una causa de «robo calificado» y estaba a disposición de la Fiscalía N°1 de Roca.
Si bien no precisaron detalles de cómo se dio a la fuga, trascendió que se cortó la tobillera y escapó. El último registro de monitoreo fue el 26 de noviembre a las 17:49 y se encontraba en un domicilio ubicado en Avenida Roca al 3200.
La Policía solicitó que ante cualquier información se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.
Comentarios