La Policía de Río Negro difundió un pedido de captura para localizar a un hombre de 29 años que se encuentra prófugo de la Justicia. El hombre identificado como Ángel Andrés Carrillo, cumplía una condena en Roca.

Buscan a un prófugo en Roca

De acuerdo a la información brindada, Carrillo se encontraba detenido por una causa de «robo calificado» y estaba a disposición de la Fiscalía N°1 de Roca.

Si bien no precisaron detalles de cómo se dio a la fuga, trascendió que se cortó la tobillera y escapó. El último registro de monitoreo fue el 26 de noviembre a las 17:49 y se encontraba en un domicilio ubicado en Avenida Roca al 3200.

La Policía solicitó que ante cualquier información se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.