En medio de las definiciones internas del oficialismo tras la suspensión de las PASO en el Senado, la senadora nacional Patricia Bullrich ratificó este viernes 27 de noviembre 2026 su pertenencia a la coalición gobernante, aunque volvió a evitar un respaldo explícito a una eventual reelección individual de Javier Milei en 2027.

De acuerdo con las declaraciones formuladas por Patricia Bullrich en diálogo con Radio Mitre y consignadas por el portal Infobae, en sintonía con los recientes debates parlamentarios en la Cámara alta, la legisladora sostuvo que la prioridad del espacio debe ser garantizar la reelección del «proyecto» de transformación económica, al tiempo que planteó ante el ministro de Economía, Luis Caputo, la necesidad de reducir la presión impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas.

Durante una entrevista radial, la exministra de Seguridad reivindicó su papel como «socia» política del mandatario, advirtió que rechaza el «verticalismo» y negó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le haya pedido declinar una candidatura.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Javier Milei, Karina Milei y las elecciones de 2027

Consultada sobre si acompañará una nueva postulación presidencial de Javier Milei o si evalúa competir por su cuenta en 2027, Patricia Bullrich eligió poner el foco en la continuidad del rumbo oficialista y marcar su propio estilo de conducción dentro de La Libertad Avanza.

«Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda», afirmó la senadora, quien ante la repregunta por no mencionar directamente al jefe de Estado replicó: «Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo».

Al rechazar las versiones que indicaban que Karina Milei le habría solicitado bajarse de la carrera presidencial de 2027, Bullrich sentenció: «Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí».

En esa misma línea, subrayó su independencia interna: «Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar».

La exministra retomó la definición de «socia» que le atribuyó el propio Javier Milei, para advertir que ambos electorados deben potenciarse sin darle margen al kirchnerismo.

Además, defendió la suspensión de las PASO aprobada en el Senado al considerar que las primarias generan gastos y distraen la gestión, y estimó que el peronismo buscará unificar su oferta electoral sin necesidad de esa instancia.

El reclamo de Patricia Bullrich a Luis Caputo y Javier Milei por las pymes, el comercio y el RIGI

Más allá del tablero político de 2027, Patricia Bullrich dedicó un tramo central de su intervención a la agenda económica que traslada a la mesa política del Gobierno, al Presidente y al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

Tras destacar el impacto de los regímenes de incentivo para grandes capitales, la senadora reclamó medidas equivalentes para el entramado productivo local: «Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos».

Bullrich argumentó que las pequeñas empresas, los comercios y la industria concentran cerca del 85% del empleo en Argentina, frente al 15% que atribuyó a las grandes inversiones, por lo que insistió en acompañar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación con una reducción de «la cantidad de piedras en la mochila» tributaria para dinamizar el consumo.