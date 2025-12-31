El intendente de Bariloche destinó 105,6 millones de pesos para la compra de un crematorio

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dictó el 22 de diciembre la Resolución que adjudicó la licitación privada a la empresa Caltec SRL. (foto de archivo)

El intendente de Bariloche Walter Cortés resolvió comprar un horno crematorio para que la Municipalidad pueda prestar ese servicio, que hasta ahora solo se brinda de manera privada.

Cortés justificó esa compra en entrevistas que dio este miércoles 31 de diciembre en medios locales. Sostuvo que «hay gente que se quiere cremar y no puede porque sale fortuna». Y aclaró que «a la gente de Bariloche no le vamos a cobrar”.

Y para concretarlo avanzó con la licitación privada 016/25. Desde el Municipio invitaron a cotizar a siete firmas. Según la Resolución 3135-I-2025, que el intendente firmó el 22 de diciembre pasado, la Comisión de Preadjudicación, luego de analizar las ofertas presentadas, resolvió preadjudicar la licitación privada a la firma Caltec SRL de la provincia de Buenos Aires.

Cortés convalidó el procedimiento porque adjudicó la icitación privada 016/25 a la firma Caltec SRL por la suma de 105.664.156 pesos (IVA incluido por todos los ítems). Así lo informó en la Resolución que se publicó en la página oficial de la Municipalidad.

En la Resolución indican que el llamado a licitación privada 016/25 por adquisición de horno crematorio se dispuso para abastecer la Dirección General del Cementerio.

El presupuesto oficial asignado

Explican que “para dicha licitación privada se fijó un presupuesto oficial de 100.000.000 de pesos”, según Pedido de Suministros Nº 2608/2025Abastecimiento Nº 3336/2025.

Señalan que se realizaron las publicaciones correspondientes y que se invitó a cotizar a las firmas Incol SA, Caltec SRL, Fivemasa SA, Flamegate SA, Ofenbau Argentina SRL, GB Ingeniería SRL, Vortex SA.

Revalan que “en fecha y hora de apertura se presentó la firma Caltec SRL (CUIT: 30604118197)” y que la firma “cumplimentó con todos los recaudos establecidos en el pliego de bases y condiciones”. Se trata de una empresa que fabrica todo tipo de hornos industriales en la provincia de Buenos Aires con 35 años de experiencia.

Destacan que el 9 de diciembre pasado se reunió la Comisión de Preadjudicación, que luego de analizar las ofertas presentadas y teniendo en cuenta nota NO-2025-00040072-MUNIBARILODGC#SSOP de la Subsecretaría de Obras Públicas resolvió preadjudicar la licitación privada a la firma Caltec SRL por 105.664.156 pesos (IVA incluido por todos los ítems).

En la Resolución informan que la Secretaría Legal y Técnica del municipio emitió dictamen 447-S.LyT.-2025 al respecto y que por eso el intendente resolvió adjudicar la licitación privada a la firma seleccionada.

Indican que la Resolución “será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretaria Legal y Técnica”.

La Resolución no indica los plazos de entrega del horno crematorio. Tampoco se consignaron las ofertas que hicieron las otras empresas.