Walter Cortés formalizó el ingreso de Agustín Domingo al municipio de Bariloche

Agustín Domingo dejó la diputación nacional el 10 de diciembre y a partir del día 15 ya estaba ejerciendo como asesor del intendente Cortés en Bariloche. Archivo

El exdiputado nacional Agustín Domingo asesoraba al intendente de Bariloche, Walter Cortés, ad honorem, desde el inicio de su gestión y una vez concluido su mandato se formalizó su ingreso a la Municipalidad con la figura de “colaborador directo” del jefe comunal.

Domingo terminó su mandato como diputado por JSRN el 10 de diciembre y a partir del 15 del mismo mes ya se hizo efectivo su ingreso como parte de la planta política del municipio, aunque la resolución 3195 que oficializa la designación fue firmada el 26 de diciembre.

Desde la primera hora de la administración de Cortés el exdiputado y exministro de Economía de Río Negro colaboró de manera estrecha con el intendente e incluso el mandatario en más de una oportunidad lo mencionó públicamente entre su círculo de colaboradores más cercano: “Miro para atrás y hay dos o tres, está Agustín y Toncek”, dijo una vez en un acto oficial, en alusión a Domingo y al periodista y excandidato a diputado Antonio “Toncek” Zidar.

Cuando Domingo dejó el Congreso se especulaba con un eventual retorno al gabinete provincial e incluso se mostró junto al gobernador Alberto Weretilneck en recientes visitas.

Cortés formalizó ahora el asesoramiento de Domingo con un cargo político con una remuneración de dos salarios básicos de la categoría 24 (la máxima del escalafón, que equivale hoy a 792.345 pesos) más la zona fría, y agregó un básico más en base a la resolución 2830 que el mes pasado firmó cuando duplicó los salarios de la planta política, aunque el exdiputado no percibirá el equivalente a seis salarios de esa categoría.