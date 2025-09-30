El legislador Delgado Sempé pidió investigar la designación de Confini en YPF

El legislador rionegrino de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé; pidió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que investigue «el accionar» de la exsecretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini; a partir de su designación en el directorio de la empresa YPF.

El parlamentario expresó que «Confini fue la responsable de llevar adelante todas las negociaciones hidrocarburíferas con YPF —incluyendo la renegociación petrolera, el pago por el VMOS, la inversión en GNL y beneficios impositivos— y, una vez sellados los acuerdos, renunció a su cargo para integrar el directorio de la propia empresa YPF SA».

«Estamos frente a un hecho que claramente merece ser investigado. Se trata de un posible conflicto de intereses u otros delitos contra la administración publica» señaló Delgado Sempé.

En la nota presentada, Delgado Sempé pidió a la Fiscalía que «tome vista de los hechos y determine si corresponde iniciar una investigación para establecer si se configuraron delitos contra la administración pública y si los intereses de la provincia fueron perjudicados».

Dijo que «el pueblo de Río Negro necesita saber si las decisiones tomadas por la exfuncionaria respondieron al interés público o a intereses privados. La transparencia institucional debe estar por encima de todo».