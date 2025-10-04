El llanto de José Luis Espert: reiteró que no renunciará a la candidatura e insultó a Juan Grabois

«De ninguna manera he pensado en renunciar». El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ratificó que mantendrá su postulación en las elecciones 2025 a pesar de las acusaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Sostuvo que está «roto» y apuntó contra el «impresentable de (Juan) Grabois», candidato por Fuerza Patria.

🚨#AHORA | José Luis Espert rompió en llanto al contar como vivió las últimas horas



🗣️"Nunca pensé en renunciar"

📌Confirmó los 35 viajes en un avión de Fred Machado y que firmó un contrato para trabajar en la mina de Guatemalapic.twitter.com/VxMBmuQsfg — Dataclave (@Dataclave) October 4, 2025

En una extensa y emotiva entrevista con Radio Mitre, el economista agradeció el respaldo del presidente Javier Milei y admitió que atraviesa un momento «muy malo» a raíz del escándalo.

Ante la pregunta de cómo estába, Espert se quebró y comenzó a llorar. «Te diría muy golpeado, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Juan Grabois ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijo, tengo hermanos, tengo esposa y esta basura hay hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre», sostuvo entre lágrimas.

Espert le agradeció su apoyo a Javier Milei

«De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”, sostuvo. El legislador reveló que fue él quien solicitó la reunión con Javier Milei este viernes a última hora en la Quinta de Olivos.

“Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, insistió Espert, visiblemente afectado.

Subrayó que está convencido de continuar en carrera: «Voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable de Grabois”.

«Voy a hablar de mi amigo Javier»: el diálogo que mantuvieron en Olivos

El diputado relató el diálogo que mantuvo ayer con el mandatario, un encuentro que se produjo luego de que Milei se reuniera previamente con Mauricio Macri.

«Yo hablo del presidente como presidente, pero también, si el presidente me lo permite, espero que no se me ofenda, voy a hablar de mi amigo Javier», dijo, destacando la inmediatez de la respuesta presidencial.

El economista fue enfático sobre cuál hubiera sido la postura del presidente si creyera en las acusaciones. “El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete es Javier Milei, porque él lo que dice, lo hace. Él no quiere corruptos en el gobierno. Y está perfecto que no quiera un gobierno que tenga corruptos”, graficó.

El candidato dijo que las consultas sobre sus vínculos con Machado, como las realizadas por la ministra Patricia Bullrich, le parecen «razonables», pero afirmó: “Con el respaldo del presidente para mí es suficiente para continuar con la pelea por las ideas de la libertad en la provincia de Buenos Aires”.

Qué dijo sobre los 200 mil dólares y su vínculo con «Fred» Machado

Espert se mostró dolido y atribuyó su angustia al costo de la política. Señaló que en pocos años pasó de ser doctor en Economía a ser acusado de narco.

“La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante”, confesó, pero aseguró que su «lado B» es el que lo mantiene de pie: «Es el lado que me vincula con la indignación, con la bronca, con las ganas de seguir batallando, de ninguna manera bajarme».

Sobre su vínculo con Fred Machado, Espert insistió en que lo conoció durante la campaña de 2019, pero que cortó todo contacto al enterarse de las acusaciones. Respecto a los 200 mil dólares, reiteró que se trató del cobro de un trabajo de reestructuración de deuda encargado por la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala, propiedad de Machado, con quien firmó contrato antes de ser candidato.

«Cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena, porque yo debería haber viajado y no viajé», relató y aseguró: «Después cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más«.