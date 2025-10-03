Video | Espert bajo la lupa: qué dijo sobre «Fred» Machado tras admitir el cobro de 200.000 dólares y negar vínculos narcos

José Luis Espert no puede escapar de la polémica y durante la noche del jueves acudió a sus redes sociales para aclarar las acusaciones que circularon en los últimos días. El funcionario admitió haber cobrado 200 mil dólares, pero negó vínculos narcos y también dio detalles de cómo era su vínculo con «Fred» Machado, el empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico.

Qué dijo Espert sobre su vínculo con «Fred» Machado

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza con un video de seis minutos hizo una larga declaración para explicar «de frente y con total sinceridad» las acusaciones en su contra. El economista admitió haber sido «ingenuo», pero negó rotundamente ser un «delincuente» y detalló su versión sobre cómo recibió 200 mil dólares.

Espert atribuyó la polémica a una «campaña sucia» iniciada por Juan Grabois y aseguró que su vínculo con «Fred» Machado fue sólo como consultor económico. Además resaltó que inició una vez que finalizó la campaña presidencial de 2019.

En este sentido relató que llegó a Machado por medio de un tercero, quien se lo presentó como «un empresario exitoso y admirador» de su proyecto. Luego admitió que en 2019, el empresario le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y fue uno de los «tantos que ayudaron en la campaña» presidencial de ese año, pero resaltó que los 200 mil dólares que recibió no formaban parte de ese apoyo.

El funcionario afirmó que Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda. «En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información», explicó Espert.

Finalmente indicó que a principio de febrero de ese año, terminada la elección y «totalmente dedicado» a su actividad privada de consultor, recibió «un adelanto en virtud de ese contrato».