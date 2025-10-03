Reunión de emergencia entre Javier Milei y José Luis Espert por la polémica con «Fred» Machado

El presidente Javier Milei se reúne este viernes con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, en la Quinta de Olivos. El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales y se da en medio de la polémica generada por la relación de Espert con el señalado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

El futuro de una candidatura clave de La Libertad Avanza se define esta noche en la residencia de Olivos. El diputado que encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires se encuentra reunido con el presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a La Nación y la Agencia Noticias Argentinas.

La cumbre se produce tras la intensa presión ejercida por una facción del Gobierno y por aliados del PRO para que el legislador decline su postulación en el distrito bonaerense. Las versiones más fuertes que circulan en el oficialismo indican que, de concretarse el desplazamiento, la lista quedaría liderada por Karen Reichardt.

Las fisuras en el discurso de Espert sobre su vínculo con «Fred» Machado

El legislador y economista José Luis Espert se vio obligado a emitir un video la noche del jueves para dar explicaciones sobre una transferencia de 200.000 dólares que había recibido, luego de ser presionado públicamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Espert negó rotundamente que el dinero proviniera de Federico “Fred” Machado, un empresario procesado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Asimismo, desmintió que el monto estuviera destinado a financiar su campaña presidencial de 2019.

Según la versión difundida por Espert, la transferencia se originó en una empresa minera de Guatemala denominada Minas del Pueblo, que lo habría contratado a principios de 2020 —es decir, después de las elecciones— para un trabajo de asesoramiento económico. El legislador aseguró que el pago correspondía a un adelanto depositado en una cuenta a su nombre en Estados Unidos y debidamente declarada en Argentina.

No obstante, el relato de Espert mostró fisuras a pocas horas de ser publicado: se reveló que la empresa Minas del Pueblo está señalada en la causa judicial de Texas como parte del entramado delictivo atribuido al propio Machado. Además, el diario La Nación reveló que registros contables del Bank of America muestran una transferencia por la misma suma proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc, una empresa que pertenecía a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y ya condenada en 2023.

Las irregularidades no se limitan al giro de dinero, sino que también involucran el uso de aeronaves. Mientras el legislador solo reconoce un único viaje en un avión de Machado a principios de 2019, la causa judicial argentina a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi detalla que Espert realizó 36 vuelos en aviones del empresario durante su campaña presidencial. Clarín reportó, incluso, que ambos compartieron cinco de esos vuelos, contradiciendo fuertemente la versión brindada por Espert.