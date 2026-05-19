Cipolletti profundiza el plan de asfalto: ya se pavimentaron 70 cuadras en dos meses

La Secretaría de Obras Públicas informó que continúa el avance del Plan de Asfalto de 500 cuadras que se ejecuta en Cipolletti financiadas con presupuesto municipal. Según detallaron desde el Ejecutivo local, las tareas comenzaron en marzo de 2026 y hasta mayo ya se completaron 70 cuadras.

Actualmente se inició el asfaltado sobre el primer tramo de calle Chile, entre Don Bosco y Manuel Estrada. Luego, los trabajos continuarán en el sector comprendido entre Manuel Estrada y Perón.

Debido al desarrollo de las obras, el municipio informó que permanece cortada al tránsito la intersección de calles Naciones Unidas y Chile.

En distintos sectores de la ciudad continúan avanzando las tareas vinculadas a este plan. En calle Nahuel Huapi se finalizó el asfaltado, aunque todavía restan trabajos en dos bocacalles ubicadas en las intersecciones con Larrosa y Puerto Rico.

En calle Chile concluyeron las tareas de base entre Don Bosco y Manuel Estrada y además se avanzó en las construcción de badenes en las intersecciones con Primeros Pobladores y Manuel Estrada, mientras continúan las obras de cordón cuneta.

Iniciaron los trabajos sobre calle Chile entre Don Bosco y Manuel Estrada. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Por otra parte, en calle Río Negro se realizan conexiones domiciliarias de agua y cloaca, alcanzando un total de 79 conexiones de agua y 3 cloacales ejecutadas. En calles Mosconi finalizaron trabajos similares entre Naciones Unidas y Perón. En tanto, en calle Bolivia se completó el asfaltado entre Mosconi y Confluencia.

A su vez, comenzaron trabajos de conexiones domiciliarias de agua en calle Pastor Bowdler y continúan tareas del mismo tipo en calle Capitán Gómez.

Desde el gobierno local señalaron que el plan busca mejorar la «calidad de vida y la transitabilidad de los vecinos«. La obra contempla un total de 500 cuadras y será financiada íntegramente con fondos municipales.