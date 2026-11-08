El mensaje de unidad de Javier Milei junto al papa León XIV: «Gobernar para todos y obrar conforme al bien común»

Una jornada histórica se vivió este domingo 8 de noviembre: después de 39 años, el líder de la Iglesia Católica arribó a la Argentina. El papa León XIV llegó desde Uruguay y tuvo sus primeras palabras y cruces con los creyentes locales.

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió al Papa en Aeroparque después de las 16:30. En la recepción lo acompañó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También estuvieron presentes el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el coordinador local Raúl Pizarro Travers y el consejero de Nunciatura Daniele Liessi.

Luego, el papa visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, junto al canciller Pablo Quirno. Allí, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó la llave de la Ciudad de Buenos Aires al Sumo Pontífice.

Posteriormente, el presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en Casa Rosada. Ambos se dirigieron al Salón Blanco, donde se tomó la foto oficial. Luego, el presidente encabezó, junto a su gabinete, la ceremonia de bienvenida en la Galería de los Vitraux. Al término de la ceremonia, el presidente y el pontífice mantuvieron una reunión bilateral en el despacho presidencial.

Estuvieron presentes -además de Karina Milei y Quirno- el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Defensa Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También asistieron la secretaria legal y técnica María Ibarzabal Murphy; el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el presidente del Banco Central Santiago Bausili; y el asesor Santiago Caputo.

Finalmente, el presidente Javier Milei y el papa León XIV se dirigieron al Palacio Libertad, en donde ambos brindaron unas palabras en cadena nacional, en un encuentro que reunió a autoridades y legisladores nacionales y provinciales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El discurso de Milei junto al papa León XIV

Durante su alocución en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei inició remarcando que «la visita de León XIV nos eleva espiritualmente a todos los argentinos». Tras saludar formalmente al Sumo Pontífice y a todos los presentes, el mandatario expresó que «es un profundo honor para mí, como presidente, y para todos los argentinos celebrar la visita de su santidad León XIV a nuestro país».

En este marco, remarcó que le alegra «ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias».

En uno de los pasajes más emotivos de su exposición, Milei pidió comenzar recordando a «nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano», señalando que su partida dejó un vacío inmenso en todo el pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia, pero que su figura excepcional de inmensa generosidad «nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo». El jefe de Estado reflexionó sobre su legado afirmando que «él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas«, recordando que Francisco no es solo inmortal en los cielos sino también en la tierra, bajo la máxima de que «la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte».

Este reconocimiento institucional actual hacia la figura de Francisco surge luego de una tensa relación que incluyó duros comentarios que el propio Milei mantuvo con él en el pasado. Durante su etapa como economista mediático y candidato presidencial en 2023, el actual mandatario mantuvo una postura abiertamente hostil, dirigiéndole graves ataques verbales en los que llegó a calificarlo como «imbécil», «representante del maligno en la Tierra» y «asqueroso zurdo» por sus defensas de la justicia social. Sin embargo, la situación cambió de raíz tras su triunfo electoral en noviembre de 2023 y la llamada de felicitación del pontífice. En febrero de 2024, durante su viaje al Vaticano para la canonización de Mama Antula, Milei mantuvo un cálido encuentro con Francisco donde le pidió perdón por sus errores previos, revelando que el papa le respondió con total hidalguía: «No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos». Desde entonces, el líder libertario comenzó a ponderarlo públicamente como «el argentino más importante de toda la historia».

Retomando el hilo histórico de su discurso, Milei remarcó que los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de la nación desde la llegada del Evangelio hasta la declaración de la independencia. Comentó que, tras décadas de guerras civiles, la Argentina se dio su Constitución en 1853 gracias al impulso de figuras como el beato fraile Mamerto Esquiú, cuyo sermón sobre la obediencia a la ley y el orden constitucional fue impreso por Urquiza para que sirviera de «ancla para la nave de la patria». El presidente subrayó que «la Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos», y profundizó en el valor central de la espiritualidad y la fe al afirmar que «sin la fe estamos perdidos en el mundo, porque el futuro se nos aparece como incierto y amenazante».

Asimismo, entrelazó las Sagradas Escrituras y la noción del derecho natural —citando el libro del Éxodo con los mandamientos de «No matarás» y «no robarás», y evocando a la Escuela de Salamanca a través del fraile dominico Francisco de Vitoria sobre la libertad natural de los hombres— con los pilares fundamentales de la democracia occidental, sentenciando que «los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional».

Hacia el tramo final de su mensaje, el presidente planteó que, como gobierno, continuarán guiando sus decisiones bajo la brújula moral custodiada por la Iglesia, recordando que «quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común». Para graficar esta premisa, explicó que su administración aplica una comprensión económica de dicho principio denominada «equilibrio general intertemporal», lo que significa «a la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro».

Tras desarrollar la parábola de los dos cimientos y apelar a la célebre frase de Edmund Burke sobre la sociedad como una asociación entre vivos, muertos y por nacer («Una sociedad es una asociación entre quienes están vivos, quienes han muerto y quienes están aún por nacer. A ellos nos debemos como Estado»), Milei concluyó su alocución pidiéndole al Sumo Pontífice: «Santidad, gracias por venir. Y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros».

Qué dijo Milei después de la llegada del Papa a la Argentina

En diálogo posterior con el periodista Luis Majul en la pantalla de LN+, el presidente Javier Milei compartió sus sensaciones íntimas y analizó los ribetes políticos de la histórica jornada.

Al ser consultado sobre cómo vivió el recibimiento, el mandatario confesó estar «muy conmovido» y relató: «Digo, en el tramo donde tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo, hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional, y cuando empecé a ver que bajaba la escalinata del avión era una emoción muy fuerte«, al tiempo que agradeció profundamente al pontífice por haber decidido visitar el país.

Consultado sobre los temas conversados durante la reunión bilateral en la Casa Rosada, Milei detalló que intercambiaron reflexiones sobre «los fundamentos morales de la política» y analizaron «el rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio», destacando que interactuar con el máximo representante de la Iglesia adquiere una dimensión «superlativa».

Asimismo, al explicar los motivos detrás de la estructura de su discurso en el Palacio Libertad, el jefe de Estado argumentó que prefirió poner el foco en la dimensión espiritual por sobre la coyuntura partidaria: «A mí me parece que este era un evento donde había que ir más por el lado espiritual que por el lado político, esa fue la decisión que yo tomé, pero tampoco me puedo escindir del rol institucional que me toca».

El intercambio periodístico también abordó la trastienda organizativa y las repercusiones políticas de la convocatoria. Ante la atención mediática generada por las presencias en el acto, el Presidente respaldó el trabajo logístico llevado adelante por la Secretaría General de la Presidencia bajo la conducción de su hermana Karina Milei, destacando la exitosa coordinación conjunta con el gobierno porteño.

En cuanto a las lecturas en torno a la presencia de dirigentes de la oposición y del expresidente Mauricio Macri, Milei despejó cualquier tipo de especulación al confirmar que la invitación fue cursada de manera directa y explícita por pedido suyo: «Yo pedí explícitamente que fuera invitado […] es alguien que no puede faltar» en un acontecimiento institucional de semejante magnitud, valorando además que en su momento su administración logró sentar bases clave frente al populismo.

A su vez, al ser consultado sobre el mensaje del papa y la relación con el escenario local, enfatizó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

“Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, enfatizó.