Las Flechas de Plata duplicaron ganancias en el Gran Premio de Brasil

No hubo amenaza posible. Sí, el campeonato es largo (demasiado) y puede haber algún que otro bache. Pero desde Australia, allá por marzo, a la actualidad, Mercedes Benz fue el dominante absoluto en los dos campeonatos mundiales de la Fórmula 1.

El equipo alemán fue el que mejor interpretó y ejecutó el nuevo reglamento técnico 2026, algo similar a lo ocurrido en 2014, en el comienzo de la era híbrida.

¿El resultado? Dos campeonatos más al bolsillo. El fin de semana en Interlagos premió al team con sede en Brackley con la corona de constructores, luego de haberse adjudicado el Mundial de pilotos en México junto al italiano Kimi Antonelli.

Los números no mienten: 12 triunfos sobre 20 carreras y un total de 24 podios. Sustento más que suficiente para justificar la gloria alcanzada en la temporada 2026, que todavía tiene por delante tres competencias.

A new tradition! 🚿 The boss gets dunked in Gatorade!! 🧡 https://t.co/jrdZcxIy2W — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 8, 2026

Detrás del éxito hay un nombre, Toto Wolff. Desde su llegada a la escudería en 2013, la firma alemana se transformó, recuperando la gloria a la que estuvo acostumbrada en la época del argentino Juan Manuel Fangio, en los años 50′.

El austríaco apostó a la sabiduría de Niki Lauda, como asesor deportivo, y al talento de Lewis Hamilton, a quien se trajo de McLaren en reemplazo de Michael Schumacher.

A partir de 2014, la escudería marcó el comienzo de una nueva era, junto al dominio casi absoluto del británico, que solo resignó la corona de 2016 ganada por su entonces coequiper Nico Rosberg.

Red Bull se le animó y le arrebató el dominio de 2021 a 2024. Pero Mercedes estaba tomando carrera para volver recargado. Y vaya si lo hizo, no solo como equipo, sino ofreciendo el mejor equipamiento motriz que este tan controversial reglamento FIA puso sobre la mesa. Uno de esos utilitarios, McLaren, uno de los cuatro fantásticos.

Entre los más grandes

Para Toto Wolff significó el 9° título conseguido como jefe de equipo de Mercedes, cifra que le permitió igualar nada menos que al legendario Frank Williams, ganador de la misma cantidad entre los años 1980 y 1997. El ranking lo lidera Ferrari con 16, seguido de McLaren con 10.

“No estoy ni cerca de su galaxia”, aseguró el austríaco, queriendo desligarse de la comparativa propuesta respecto a Sir Williams, cuya escudería pasó a manos de nuevos grupos inversores en 2018.

La última corona había sido en 2021, cuando se quedó con el trofeo de la mano de Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas. Aquella temporada sumó 613.5 unidades producto de nueve victorias (ocho del británico y una del finlandés).

En lo que respecta a Alpine, debido a que tanto Franco Colapinto (13°) como Pierre Gasly (14°) no lograron sumar puntos en Interlagos, la escudería francesa se mantiene en el sexto puesto con 69 unidades. Con solo 75 puntos por disputarse, el objetivo de alcanzar el quinto lugar parece cada vez más difícil, ya que Racing Bulls extendió su ventaja a 43 puntos.