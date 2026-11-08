Fernández Oro descendió en la Liga Confluencia: así sigue la lucha por la permanencia

La anteúltima fecha del Clausura de la Liga Deportiva Confluencia sentenció el primer descenso a la segunda división del certamen. Fernández Oro (20) no pudo conseguir un triunfo en 25 de Mayo y la próxima temporada disputará el ascenso.

Tras la victoria de Círculo Italiano (26) por 1-0 ante Cipolletti (37), el Trueno Verde necesitaba ganarle a Petroleros Pampeanos (34) para soñar con la permanencia. Sin embargo, cayó 3-1 ante el conjunto pampeano, quedó a cinco unidades del anteúltimo y no pudo salvarse.

A falta de una fecha para el cierre, la pelea por la permanencia está al rojo vivo. Círculo Italiano (26) depende de sí mismo. Tras el triunfo ante el Cipo, está a 90 minutos de definir su futuro. En la última jornada tendrá un duelo de alto voltaje ante Argentinos del Norte (37), en el Dante Vesprini.

Por su parte, la Catriel (25) chocará con Fernández Oro, ya descendido. Al comienzo de la jornada cayó como local por 3-0 ante Atlético Regina (56), por lo que ahora deberá ganar su visita al Trueno Verde y esperar que Círculo no consiga el triunfo.

En el cierre de la fecha, uno de los grandes festejos fue el de Deportivo Huergo (28), que venció 3-1 a Argentinos del Norte (37) en el Zit Formiga y se aseguró al menos un repechaje. En la misma situación está Pillmatún (28) que derrotó 2-1 a Unión (34).

El Albiverde se llevó tres puntos de oro del Zit Formiga. (Foto: prensa Huergo)

El triunfo clave fue para Cimac (31). En tierras roquenses, el Celeste superó 1-0 a San Martín (29) con un tanto de Rodrigo Oses y aseguró la categoría.

El Celeste aseguró su continuidad en la Primera División para la temporada 2027. (Foto: Ariel Oses)



Por qué se daría un posible desempate por el segundo descenso

Pillmatún y Huergo, ambos con 28 puntos, se enfrentarán en la última fecha en cancha del Albiverde. Si alguno de los dos queda con 28 unidades tras ese partido, podría acceder a un repechaje.

Sin embargo, para que esa situación se dé, Catriel deberá vencer a Fernández Oro y llegar a los 28 puntos. Solo así el segundo descenso se definirá en un partido de desempate.

En cuanto a los ascensos, San Isidro y Chichinales aseguraron su lugar en la Primera División para la temporada 2027. Además, el Social se consagró campeón del torneo Clausura de la zona Ascenso.

Así está la tabla general de la zona Campeonato

Atlético Regina (56) Deportivo Roca (54) La Amistad (40) Argentinos del Norte (37) Cipolletti (34) Unión (34) Petroleros Pampeanos (34) Cimac (31) San Martín (29) Pillmatún (28) Deportivo Huergo (28) Círculo Italiano (26) Catriel (25) Fernández Oro (20)

¿Quién será dueño del Clausura 2026?

La última fecha de la Liga Deportiva Confluencia será clave, porque podría conocerse al nuevo campeón del Clausura 2026.

Tal como sucedió en el Apertura, la pelea por el título tiene otra vez como protagonistas a Atlético Regina (26) y Deportivo Roca (26). Pero esta vez, si ambos ganan, quedarán igualados en puntos y el campeón saldrá de un duelo directo en cancha neutral.

En la próxima fecha, el Naranja recibirá a Cimac en el Luis Maiolino, mientras que el conjunto reginense será local de San Martín de Cipolletti.

Las posiciones del torneo Clausura

Atlético Regina (26) Deportivo Roca (26) Petroleros Pampeanos (20) La Amistad (19) Argentinos del Norte (19) Unión (17) Deportivo Huergo (17) Círculo Italiano (16) Pillmatún (15) Cipolletti (14) Cimac (13) Catriel (13) San Martín (9) Fernández Oro (6)

Liga Confluencia: así serán los cruces de la última fecha