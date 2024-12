El ministro Thalasselis: «la burocracia me cuesta, es más lento de lo pensado»

Demetrio Thalasselis cumplirá mañana dos meses al frente de la cartera sanitaria rionegrina. Este médico de 52 años, con 30 en la profesión y 25 en la red de salud privada, comenta que la prioridad del 2025 es que el sistema público “funcione mejor”.

Repasa esta etapa inaugural y dice no haberse desviado de los objetivos definidos, como atender “el recurso médico y se hizo con lo salarial. Corregimos con las guardias, que es el mecanismo más próximo y rápido”.

“Lo segundo -agregó- es que los equipos se reconstituyan y dispongan de insumos, infraestructura y la tecnología. Ya empezaron a llegar compras a cada hospital. Se trabaja en relevamientos de las tecnologías que requerían de servicios.

-P: Hay reclamos de faltantes de los hospitales. ¿Qué falta aún?

-R: En este momento, los medicamentos y descartables están siendo entregados. Los reclamos que han surgido a lo largo del año y son provisiones específicas. He revisado personalmente farmacias de los hospitales de Cipolletti, Roca, Bariloche, El Bolsón y de la Línea Sur, y la medicación y los descartables están. Para los reactivos de laboratorio se están redefiniendo convenios.

-P: ¿Qué resultados dejó la convocatoria nacional de médicos?

-R: Se anotaron más de 600 interesados. No solo médicos porque se anotaron también enfermeros y técnicos. Médicos son 267, con diferentes especialidades. Algunas que no requerimos. Un 10% son de ginecología y obstetricia. Hemos encontrados profesionales para incorporar en diferentes lugares que se necesitan, pero no será de un día para otro por lo que implica el traslado.

-P: ¿Cuándo serán las primeras incorporaciones?

-R: Vamos a necesitar transitar diciembre, enero y febrero. Tenemos un grupo para incorporar en marzo. Cada médico es una particularidad y cuando se habla de los lugares qué sería, otro es el problema.

-P: ¿Qué cantidad de los 267 estaría en condiciones de incorporarse? ¿Y cuántos se necesitan?

El ministro cumplió 52 años, con 30 de médicos y 25 en el sistema médico privado. Foto: Pablo Leguizamon.

-R: Quedará la mitad del total de médicos. Algunos profesionales que se fueron han vuelto. Se debe pensar en la incorporación de unos 70 médicos durante el año próximo. Las mayores urgencias están en áreas quirúrgicas, ginecología y obsetricia del hospital de Roca; pediatría en Cipolletti, clínica médica en El Bolson, y cirugía en Sierra Grande.

-P: ¿Solo médicos? ¿Enfermería?

-R: En enfermería se debe mantener el plantel, es decir, cubrir vacantes que aparezcan.

Los médicos anotados en la convocatoria nacional suman 267, pero su incorporación no será de un día para otro». Demetrio Thalasselis, ministro de Salud

-P: ¿Se reformuló el esquema de guardias y eso, como se creía, modificó conductas?

-R: Se busca ordenamiento, transparencia y entendimiento. Esa medida apunta a eso aunque es un camino por recorrer.

-P: ¿Qué le sorprende más del Estado? ¿Cómo se lleva con la burocracia?

-R: Me cuesta (sonrie), y es un más lento de lo pensado. Entiendo las normas para prevenir desvíos o corrupción, pero evalúo que Salud tiene necesidad de respuestas más rápidas. No me rebeló a esos mecanismos, pero se necesita acelerar y vamos trabajar en eso.

-P: ¿Dónde se produce el nudo mayor?

-R: Creo que los expedientes deben circular más rápido. Hay burocracia interna para construir expedientes.

-P: ¿Dónde centrarse en ese contexto?



-R: Se necesita trabajar fuertemente sobre la continuidad del aprovisionamiento del sistema porque la recuperación es difícil cuando hay caídas en la cadena de suministro. El medicamento siempre debe estar disponible en las farmacias.

-P: ¿Otras modificaciones en la reorganización?

-R: Hacia la modernización y mejora de los procesos internos de los hospitales. Con datos sólidos, representativos y oportunos se puede gestionar mucho mejor. Se avanzará el año próximo con el sistema historia clínica y prescripción electrónica, empezando por los hospitales grandes. Con eso se podrá ir por los turnos y recetas electrónicas. En definitiva, creo en un sistema público eficiente, en la inteligencia rionegrina para resolver sus problemas y en la integración de las áreas de gobierno para lograr ese objetivo.