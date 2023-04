El MPN tildó de «inconsulta» la renuncia al bloque del diputado Víctor Pino

El jefe del bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, calificó de «inconsulta» y «sorpresiva» la decisión que tomó Víctor Pino de renunciar a la representación del partido y crear una banca unipersonal bajo el sello Movimiento Auténtico. «No me avisó. No vino a la reunión de bloque ni a la sesión del miércoles. Estábamos en el recinto y nos enteramos por la nota que ingresó en mesa de entradas», afirmó el legislador.

Pino, referenciado en el sector Azul y Blanco y quien ingresó a la Cámara en noviembre del año pasado para reemplazar a Germán Chapino tras su designación como ministro de Desarrollo Social, dijo en su renuncia que tenía que respetar el veredicto de las urnas y reconoció que él había querido apoyar a Rolando Figueroa, pero criticó a la cúpula partidaria por no haberlo llevado a internas.

«Los verdaderos derrotados de esta elección, especialmente el líder del sector Azul, Jorge Sapag, son los responsables de la zozobra que, por egoísmo y ambición personal, nos han hecho vivir a los afiliados del MPN», sostuvo en la carta que le envió al vicegobernador Marcos Koopmann.

Caparroz indicó ayer a RÍO NEGRO que la decisión del legislador causó «asombro absoluto» porque nunca le avisó a él o a ningún otro referente del partido. «Por lo que sabemos, no es una decisión acompañada por la lista Azul y Blanca. Es respetable y tendrá sus motivos, pero al bloque no se lo comunicó», sostuvo e insistió con que fue «totalmente inconsulto».

Niegas fugas en el MPN

El jefe de bloque del MPN negó que esto dé indicios sobre una posible fuga de los petroleros hacia el sector de Figueroa en la próxima Legislatura. «Esto fue algo puntual. Por lo que venimos hablando, se va a buscar que el MPN sea un bloque unido con sus 11 diputados y su aliada (la colectora de Juntos)», definió.

Quien habló ayer en declaraciones a la AM550 fue el líder de la Azul y Blanca, Guillermo Pereyra, quien tomó distancia de la decisión. «Mejor que se vaya, si no hizo nada. Yo lo hice poner en la lista y después no entró, y cuando Chapino asumió en Desarrollo Social él asumió. No tengo nada que lamentar, porque en casi un año no hizo nada», criticó.