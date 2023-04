El MPN perdió un diputado tras el triunfo de Rolando Figueroa en Neuquén

A tres días de las elecciones 2023 en Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) perdió a un diputado en la Legislatura. Se trata de Víctor Pino, quien explicó que tomó la decisión de formar un bloque unipersonal por la victoria de Rolando Figueroa.

Pino asumió en lugar de Germán Chapino cuando pasó a encabezar la el ministerio de Desarrollo Social, escandalo por las estafas con las tarjetas de planes sociales mediante. Es un hombre que viene de la lista Azul y Blanca del MPN, del dirigente petrolero Guillermo Pereyra.

El diputado asumió a comienzos de noviembre del 2022 para completar la gestión hasta el 10 de diciembre de este año.

En la carta que se conoció este miércoles, indicó que dejaba de formar parte del bloque del MPN para formar uno unipersonal: el Movimiento Auténtico.

Explicó que tomaba la decisión porque estaba obligado a «escuchar atentamente el veredicto de las urnas y seguir el mandato de nuestro pueblo».

En otra parte de su carta, aclaró que sigue considerando al MPN una «herramienta indispensable» para el desarrollo de Neuquén, pero consideró que el resultado de las elecciones mostraron una realidad que sacude los cimientos del partido.

Criticas a Pereyra y Rucci por bloquear el apoyo petrolero a Rolando Figueroa

Como parte de su anuncio, Pino reconstruyó el devenir del apoyo del sindicato petrolero a Marcos Koopmann. Indicó que en un primer momento, desde la lista que dirigen los petroleros dentro del MPN, la Azul y Blanca, habían impulsado al secretario actual, Marcelo Rucci. Luego le recomendaron que diera un paso al costado y así ocurrió.

El paso siguiente era una asamblea en Zapala para definir si apoyar a Koopmann, a Figueroa (antes que anunciara que no iría a la interna del MPN) o dejar libertad de acción. Pero, cuestionó Pino, la instancia fue suspendida y se enteraron por los medios de comunicación sobre el apoyo al candidato de la Lista Azul, previo acuerdo entre Pereyra y Jorge Sapag.

«Eso dejó a no pocos compañeros (entre los que me incluyo) que queríamos apoyar la candidatura de Rolando Figueroa, sin posibilidad alguna de opinar y, muchos menos, de decidir», señaló. También, criticó que no fueran tratadas las propuestas del actual gobernador electo ni del Movimiento de Acción Política (MAPO) para «democratizar y transparentar».

Sin embargo, Pino tomó una parte de su carta para valorar que en Rincón de los Sauces «quedó demostrado que el liderazgo del compañero Marcelo Rucci sigue intacto». También manifestó su adhesión al llamado a una «profunda autocrítica y recambio generacional» que hizo el dirigente petrolero.

Para Pino hubo una interna del MPN, sin traiciones

El diputado se ocupó de remarcar que, a su entender, en las elecciones del domingo se vivió la verdadera interna del MPN y que no considera que Figueroa «haya traicionado a nadie».

«Los verdaderos derrotados de esta elección, especialmente el líder del sector Azul Jorge Sapag, son los responsables de la zozobra que, por egoísmo y ambición personal, nos han hecho vivir a los afiliados del MPN», acusó.

Aseguró que si Sapag hubiera aceptado el pedido de la interna, el MPN habría ganado las elecciones con más del 50% de los votos.

Pino recalcó que cumplió lealmente con el acompañamiento a la candidatura a legislador de Martín Pereyra, el hijo de Guillermo, que obtuvo menos del 2% de los votos, y que ahora su lealtad estaba con el pueblo de Neuquén.

El pedido de un «paso al costado» de los dirigentes del MPN

El diputado cerró su carta con un pedido de un «paso al costado» a quienes «condujeron a la derrota» al MPN y que permitan que «los nuevos tiempos sean conducidos por nuevos dirigentes».

Resaltó que pueblo eligió un liderazgo que surgió de «abajo hacia arriba (…) en contra de todos los modos clientelistas y prebendarios que degradaron la forma de hacer política que nos dejó como enseñanza Felipe Sapag».

Finalmente se comprometió a contribuir con la plataforma de Figueroa y aclaró que no renunció a su afiliación al MPN: «invito a todos los compañeros que se sientan identificados con esta posición política, a hacerla pública en la libertad de pensamiento que, ahora sí, se respira en la provincia de Neuquén, quedando a disposición de ellos».

La carta de Víctor Pino, completa: