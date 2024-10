El Mundial de Motocross se fue de Neuquén y Rolando Figueroa explicó por qué: «Quemamos 16 millones de euros»

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, cuestionó hoy el dinero que la provncia «quemó» en el Mundial de Motocross que se hizo durante ocho años en Villa La Angostura y que, en su próxima edición, se trasladará a Córdoba. «Un emprendimiento privado que depende de un aporte de 2 millones de euros del Estado y todos aplaudimos», lamentó el mandatario, quien advirtió que la ciudad cordillerana, en cambio, «no tiene cloacas, pavimento ni habilitación para que crezcan las conexiones de gas».

Figueroa presentó este jueves en un hotel de la capital la línea de créditos «MiPyme Turismo» que está destinada a prestadores habilitados de alojamientos extra hoteleros, servicios y actividades turísticas, así como los distinguidos con el Sello de la Gastronomía Neuquina. Dijo que destinarán 2.000 millones de pesos para estimular el sector turístico en Neuquén.

Consideró que es la segunda actividad más importante de la provincia, pero que «tiene que crecer mucho, no está aportando mucho al Producto Bruto Geográfico (PBG) en función de la potencialidad que tiene».

Le advirtió a los prestadores que participaron del acto que «el turismo parece una competencia individual, nos falta muchísimo para sentir que si al otro le va bien también nos está potenciando a nosotros». Les pidió «trabajar en equipo» y no criticar al pueblo de al lado o quejarse del estado de las rutas porque «lo hacemos público y destruimos la temporada de una persona que trabajó para recibir a la gente».

«¿Qué duda hay que falta infraestructura? ¿Nos dimos cuenta ahora? ¿Antes teníamos amnesia que nadie se quejaba?», cuestionó Figueroa. Reiteró que la provincia construirá en estos cuatro años 600 kilómetros de rutas y anticipó que también licitarán los centros de ski que se están por vencer.

«No tengan dudas, en esta provincia se licita a ver quién ofrece la mejor inversión y la inversión que comprometan, la tienen que realizar», afirmó.

Mundial de Motocross: «Temblamos por los lobbistas»

El gobernador Rolando Figueroa se refirió en duros términos al Mundial de Motocross y el «gasto» que hizo la provincia en los últimos ocho años para su realización.

«Fueron cerca de 16 millones de euros en esa competencia, se lo llevaron los organizadores estos años y, cuando revisamos cómo está Villa La Angostura, no tiene electricidad, no tiene cloacas, pavimento, no tiene habilitación para que crezcan las inversiones de gas. ¿Cuáles son las inversiones prioritarias para una ciudad?», planteó.

Dijo que, en cambio, el gobierno va a invertir en el programa de créditos para MiPymes turísticas 2.000 millones de pesos.

«Un emprendimiento privado, si depende de un aporte de 2 millones de euros del Estado por año y todos aplaudimos para que nos llenen en temporada alta y temblamos por los lobbistas y la presión en los medios… Yo prefiero invertirlo en ustedes», se diferenció Figueroa de su antecesor Omar Gutiérrez.

Dijo que prefiere «comprarle monturas al que quiere hacer cabalgatas o los gomones al que quiere hacer rafting a través de préstamos». «Esa es la forma de invertir, lo otro es gasto. 16 millones de euros y nadie dijo nada, quemamos 16 millones y estaba todo bien. No lo vamos a quemar más, vamos a desarrollarnos nosotros pero tenemos que trabajar en equipo», insistió.

El Mundial de Motocross ya había estado en duda en enero de este año, cuando asumió la gestión de Figueroa y se negó a otorgar financiamiento económico a la organización. Finalmente se acordó que se haga con aportes privados.