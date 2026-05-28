¿Cuánto se paga por cuatro horas de trabajo en junio 2026? Ajustes para empleadas domésticas

Tras la última reunión de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, el Ministerio de Capital Humano anunció un sendero de incrementos acumulativos que, para junio 2026, representa una suba del 1,5% en el salario de empleadas domésticas.

Este ajuste es fundamental para quienes contratan personal por jornada reducida, ya que el pago por cuatro horas semanales a las empleadas domésticas se convierte en el indicador de referencia para miles de hogares que buscan cumplir con la normativa de ARCA.

En la Patagonia, la liquidación de las empleadas domésticas adquiere una dimensión mayor al coincidir con el pago de la primera cuota del aguinaldo y la vigencia del nuevo adicional por zona desfavorable, que se actualizó recientemente.

Escala salarial empleadas domésticas: el pago por cuatro horas según cada categoría en junio 2026

Establecidos por el Ministerio de Capital Humano, los nuevos valores mínimos de contratación de empleadas domésticas para el pago por cuatro horas semanales varían según la complejidad de la tarea y la modalidad de retiro. Para junio 2026, los montos de referencia son:

Personal para tareas generales (limpieza) : con retiro, el pago es de $14.402,64; sin retiro, asciende a $15.448,72.

: con retiro, el pago es de $14.402,64; sin retiro, asciende a $15.448,72. Asistencia y cuidado de personas : para quienes cuidan niños o adultos, el monto con retiro se sitúa en $15.448,72 y sin retiro en $17.181,04.

: para quienes cuidan niños o adultos, el monto con retiro se sitúa en $15.448,72 y sin retiro en $17.181,04. Supervisores : en la categoría jerárquica, el pago con retiro llega a $17.189,32, mientras que sin retiro es de $18.734,56.

: en la categoría jerárquica, el pago con retiro llega a $17.189,32, mientras que sin retiro es de $18.734,56. Personal para tareas específicas : con retiro se abonan $16.333,04 y sin retiro $17.813,04.

: con retiro se abonan $16.333,04 y sin retiro $17.813,04. Caseros: para esta modalidad, que siempre es sin retiro, el valor es de $15.448,72.

Es importante destacar que estos valores son los mínimos legales obligatorios, por lo que sobre ellos se pueden pactar remuneraciones superiores.

Adicionales y derechos: aguinaldo y zona desfavorable para las empleadas domésticas en junio 2026

Junio 2026 no solo trae aumentos en el básico, sino también obligaciones vinculadas a la seguridad social y beneficios regionales para las empleadas domésticas. La correcta liquidación del pago por cuatro horas debe contemplar los siguientes ítems:

Aguinaldo (SAC) : en junio 2026 se debe abonar la primera cuota anual, derecho que asiste a todo el personal registrado.

: en junio 2026 se debe abonar la primera cuota anual, derecho que asiste a todo el personal registrado. Zona desfavorable : desde abril, este adicional se elevó al 31% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en provincias patagónicas y el partido de Patagones.

: desde abril, este adicional se elevó al 31% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en provincias patagónicas y el partido de Patagones. Antigüedad : se debe sumar un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador.

: se debe sumar un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador. Horas extras: en días hábiles rige un recargo del 50%, mientras que sábados (después de las 13), domingos y feriados el recargo es del 100%.

No registrar correctamente a las empleadas domésticas y omitir el pago por cuatro horas actualizado puede acarrear reclamos judiciales, multas por parte de ARCA y la falta de cobertura de la ART ante accidentes laborales. Mantener la relación laboral formalizada garantiza el acceso a la jubilación, la obra social y las licencias pagas por maternidad o enfermedad.