El nuevo puente de La Rinconada ya se puede usar: habilitaron la emblemática obra de la Ruta 40

El nuevo puente de La Rinconada quedó formalmente habilitado desde este martes al mediodía, informó en un comunicado Vialidad Nacional. La emblemática obra sobre la Ruta Nacional 40, al sur de Neuquén, demandó casi dos décadas para ser finalizada, luego de sucesivas interrupciones en distintas administraciones nacionales.

La estructura cruza el río Collón Cura a unos 30 kilómetros de Junín de los Andes y tiene una longitud total de 281 metros, con dos carriles por lado y más de 700 metros de acceso en ambos extremos. Además, se dispusieron de banquinas enripiadas, señalamiento horizontal y cartelería vertical.

La terminación del puente había sido anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje que difundió en redes sociales y fue replicado más tarde por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

Habilitaron el nuevo puente de La Rinconada: reemplazará a uno de 1942

A su lado quedará el viejo puente, que podría ser utilizado para fines turísticos según adelantó el jefe del distrito local de Vialidad Nacional, Javier Cerda, en diálogo con radio La Red.

Inaugurado en 1942 y con un solo carril por lado, fue el foco de las críticas durante los últimos años ante el paulatino aumento del tránsito por la zona, sobre todo hacia los destinos turísticos del sur de la provincia, como San Martín y Junín de los Andes, además de la conexión con la Ruta de los Siete Lagos.

El funcionario explicó que decidieron esperar un par de días para autorizar la circulación con el objetivo de alcanzar la resistencia de los materiales utilizados, especialmente del hormigón.

«Comprobamos que estaba todo en condiciones, así que hicimos los actos administrativos que faltaban y decidimos habilitar el puente, ya no daba para tener cortado mucho tiempo más», añadió.

Al cierre de esta edición se desconocía la presencia de otros representantes del Poder Ejecutivo nacional o de la Provincia en el acto de este martes, además del propio Cerda. Al ser consultado sobre este punto, dijo que se iba a «comunicar» con autoridades de la Nación y el gobierno neuquino, aunque aclaró que su rol en el organismo no es «político».

Una obra de casi dos décadas

El proyecto para emplazar un nuevo puente sobre el Collón Cura tomó forma en 2006, con el inicio de la obra en el sector. Pero al poco tiempo sufrió una paralización, situación que se repitió hasta cinco veces con el paso de los años.

Finalmente se la retomó en 2020, atravesó el cambio de gobierno de 2023 y fue inaugurada este año, como una de las pocas iniciativas con financiamiento estatal que el gobierno libertario conservó en la provincia.