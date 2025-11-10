El ministro Luis Caputo informó que se finalizó la obra del puente en La Rinconada

“En la provincia del Neuquén finalizamos la construcción del nuevo puente de La Rinconada, sobre el río Collón Curá. Esto permite reemplazar el puente existente, inaugurado en 1942, que era de una sola mano y provocaba largas filas para cruzar de un lado a otro”, informó el ministro Luis Caputo a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

El titular de la cartera económica precisó que el proyecto se desarrolló a 30 kilómetros de Junín de los Andes, sobre la Ruta Nacional 40, e incluyó una estructura completamente nueva de 281 metros de largo, con dos sentidos de circulación, banquinas pavimentadas y más de 700 metros de accesos.

Una obra largamente esperada

El puente de La Rinconada constituye la única obra nacional que el gobierno de Javier Milei mantuvo activa en la provincia de Neuquén, en un contexto de fuerte recorte de la inversión pública federal.

Su ejecución, iniciada en 2006, atravesó administraciones de distintos signos políticos y múltiples interrupciones por problemas contractuales y presupuestarios.

El gobernador Rolando Figueroa la menciona como «la obra que no se debe nombrar» porque cada vez que se reactivaba (en 14 ocasiones) se le ponía fecha de finalización y nunca se pudo cumplir.

La estructura actual reemplaza al deteriorado paso de una sola mano construido en 1942, que se había convertido en un cuello de botella para el tránsito en el corredor cordillerano.

La nueva infraestructura permitirá una circulación fluida y segura en uno de los tramos más transitados por turistas y transportistas del sur neuquino.

Inversión y contexto nacional

Según datos de la Dirección Nacional de Vialidad, la obra demandó una inversión de 770 millones de pesos durante el primer trimestre de 2025 cuando tenía un avance físico superior al 95 % antes de su finalización.

Los trabajos incluyeron la colocación de barandas metálicas, la pavimentación final y la construcción de accesos pavimentados.

El anuncio se da en un escenario donde Neuquén recibió solo el 1,1 % del total nacional de inversión real directa, según un informe de la consultora Politikón. Mientras provincias como Buenos Aires y CABA concentran más del 55 % de los fondos nacionales, Neuquén, Río Negro y La Pampa figuran entre las jurisdicciones con menor asignación presupuestaria.

Un puente con valor estratégico

El nuevo viaducto de La Rinconada se erige como una pieza clave para la conectividad de la Patagonia, al integrar el corredor turístico que enlaza la Ruta de los Siete Lagos con destinos como San Martín y Junín de los Andes, Bariloche y El Bolsón.

Caputo subrayó que la obra “brinda más seguridad para los argentinos y los turistas, mayor agilidad para el transporte pesado y un impulso al desarrollo económico de la región”.

En su mensaje, también destacó el trabajo conjunto con el gobernador Rolando Figueroa, quien en tono de humor había definido al proyecto como “la obra que no debe nombrarse”, por los 18 años que demoró su concreción.

Infraestructura y federalismo pendiente

Aunque la finalización del puente representa un avance concreto en materia de infraestructura vial, el caso también expone las asimetrías en la distribución territorial de la inversión nacional.

Neuquén figura entre las provincias con menor ejecución de fondos, pese a su aporte energético y productivo al país.