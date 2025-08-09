El oficialismo se impuso en el Colegio de Abogados de Roca

La lista ganadora tuvo amplio respaldo en el Colegio de Roca. Foto: gentileza.

La lista oficialista Independencia y Participación se impuso en las elecciones desarrolladas en el Colegio de Abogados de Roca para definir los representantes en los Consejos de la Magistratura.

La agrupación ganadora de hizo fuerte en Roca, mientras que la oposición, denominada Diálogo y Pluralidad, tuvo su mayor respaldo en Villa Regina. Además, se votó en Allen, Choele Choel y Río Colorado.

La lista que representa la conducción de Carlos Gadano obtuvo 286 votos (64%), contra 168 de la restante (36%) lo que permitirá el ingreso de dos vocales por la mayoría y uno por la minoría en cada uno de los Consejos.

Con estos resultados integrarán el Consejo «Chico», que se ocupa de las definiciones de jueces y temas disciplinarios en cada circunscripción, estará integrado por Justo Epifanio y Elisa Vicente, por la mayoría y Natalia San Miguel, por la minoría.

En el Consejo «Grande», que se encarga de la elección de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, estarán Mariela Garabito y José María Muñoz, además de Oscar Pablo Hernández.

La lista ganadora demostró un importante crecimiento si se toma como referencia el triunfo de Gadano como presidente el Colegio, en diciembre último, cuando se impuso por apenas 4 votos.

El colegio roquense fue el único con elecciones ya que en Viedma, Bariloche y Cipolletti hubo listas únicas y de esta forma se completaron los consejeros para la Magistratura en las cuatro circunscripciones tal como había solicitado el Superior Tribunal de Justicia.