El oficialismo suma poder en el Senado: Nadia Márquez conducirá la comisión clave para las reformas de Javier Milei

La senadora nacional por la provincia de Neuquén, Nadia Márquez, fue designada por unanimidad para encabezar la Comisión de Legislación General.

Este cuerpo es considerado el «corazón» administrativo y jurídico de la Cámara Alta, ya que por él transita la mayor parte de los proyectos que buscan reformar el marco normativo de fondo de la Argentina.

La designación de la representante de La Libertad Avanza (LLA) consolida el posicionamiento político de la provincia en la agenda nacional. Al ser una comisión de carácter «llave», Márquez tendrá un rol estratégico en la moderación y el impulso de las leyes que forman parte del plan de reformas del Gobierno de Javier Milei.

Un rol central en las reformas de fondo

Tras confirmarse su nombramiento, la legisladora neuquina destacó la magnitud del compromiso: «Es un honor y un desafío inmenso asumir la conducción de una comisión tan determinante para el cambio que votaron los argentinos», expresó.

Márquez enfatizó que su gestión buscará agilizar los procesos parlamentarios para brindar previsibilidad al país.

«Mi compromiso es trabajar con celeridad y transparencia para dotar al país de herramientas legales modernas que eliminen las trabas burocráticas y devuelvan la previsibilidad que toda la Nación necesita para volver a crecer», concluyó la senadora tras la conformación del cuerpo de trabajo.