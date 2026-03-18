El Senado activa un doble debate: el futuro del juez Carlos Mahiques y la designación de Lucila Crexell como embajadora

Este miércoles a partir de las 14, el Senado abrirá un debate para acelerar el tratamiento de los pliegos del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- y de la exsenadora de Neuquén, Lucila Crexell, como embajadora.

Debate en el Senado

La sesión de este 18 de marzo será la primera del periodo ordinario de la Cámara alta. El oficialismo buscará dar ingreso parlamentario a los pliegos con el fin de que puedan tratarse luego en la Comisión de Acuerdos que deberá emitir el respectivo dictamen.

El bloque de La Libertad Avanza y los aliados acordaron la semana pasada realizar la sesión en una reunión de Labor Parlamentaria que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que encargarse del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Nueva York.

Además del futuro de Mahiques y la designación de Crexell, el Senado también debatirá el ingreso de los pliegos de seis militares.

Lucila Crexell y su postulación para la embajada en Canadá

La postulación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá había empezado a circular cuando la exlegisladora neuquina votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024.

Crexell quedó en el ojo de la tormenta cuando trascendió que, a cambio de votar a favor de la ley de Javier Milei, el Gobierno la iba a proponer como embajadora ante la Unesco. Sin embargo luego demoró esa decisión debido a la polémica que se desató en esa circunstancia.

Finalmente el pliego para ser embajadora tomará estado parlamentario este miércoles y luego deberá ser analizado por la Comisión de Acuerdos. El pliego enviado propone a la exsenadora como embajadora plenipotenciaria, aunque trascendió que el destino será Canadá, y lleva las firmas tanto del presidente Javier Milei como del canciller Pablo Quirno.

El futuro de Mahiques

Carlos Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. Sin embargo el oficialismo busca que pueda quedarse otros cinco años.

En su página personal, el juez destaca que tiene «más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada» y que es «especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia» como la causa Amia. En el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos.

No sería la primera vez que un Gobierno busque evitar que un juez se jubile a los 75 años, en su momento lo intentó la expresidenta Cristina Kirchner cuando propuso que continúe en su cargo Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió.

De obtener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

Con información de Noticias Argentinas