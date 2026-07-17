El proyecto VMOS entra en una etapa clave: ya navega hacia Bahía Blanca la flota que permitirá exportar el petróleo de Vaca Muerta

El buque de tendido de tuberías Seminole y el transporte pesado White Merlin forman parte de la flota especializada que participa en la construcción de la terminal offshore de Punta Colorada. Foto gentileza.

En los últimos días comenzó el despliegue de una flota de embarcaciones especializadas que llevará adelante las maniobras de mayor complejidad técnica para la construcción de la infraestructura que permitirá exportar el petróleo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. Se trata de una de las etapas decisivas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para el desarrollo de la terminal offshore de Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

Según la información de ArgentPorts, el operativo comenzó con el arribo del buque de tendido de tuberías Seminole a Bahía Blanca, donde completará las tareas de preparación antes de iniciar sus operaciones en el frente marítimo de Punta Colorada.

La llegada de estos buques representa un nuevo hito dentro del cronograma de una obra considerada estratégica para el futuro energético del país, ya que posibilitará la operación de grandes petroleros directamente desde la costa rionegrina, incrementando significativamente la capacidad exportadora de crudo argentino.

En paralelo, el buque de transporte pesado White Merlin navega hacia el estuario transportando sobre su cubierta los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360 que tendrán un rol fundamental durante las maniobras offshore.

Las embarcaciones

El Seminole tendrá una de las responsabilidades más importantes. Especializado en la instalación de ductos submarinos, el buque inició su travesía desde Bonny, en Nigeria, para incorporarse a las obras que se desarrollan en Argentina.

Flota Seminole. Foto gentileza.

Esa infraestructura será la encargada de transportar el petróleo desde los tanques de almacenamiento hasta el sistema de carga mar adentro, permitiendo que los grandes buques tanque puedan recibir el crudo y trasladarlo directamente hacia los mercados internacionales. Su tarea consistirá en instalar una tubería submarina de aproximadamente cinco kilómetros que unirá la planta de almacenamiento ubicada en tierra con la terminal offshore.

Esta conexión constituye uno de los componentes centrales del proyecto, ya que garantizará el flujo continuo del petróleo producido en Vaca Muerta hacia la terminal marítima.

Otra de las piezas clave del operativo es el White Merlin, un buque semi sumergible especialmente diseñado para el transporte de cargas de gran porte. La embarcación traslada los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360, cuya participación será determinante durante el montaje de la infraestructura offshore.

Buque de transporte pesado White Merlin. Foto gentileza.

La descarga de ambos remolcadores demandará una operación de alta complejidad técnica. El procedimiento contempla una flotación controlada en las proximidades del canal de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, una maniobra que requiere una profundidad cercana a los 22 metros y condiciones climáticas y marítimas favorables para garantizar la seguridad de la operación.

Una vez completada la maniobra, los remolcadores serán trasladados hasta un muelle de Ingeniero White, donde finalizarán su preparación antes de partir hacia Punta Colorada para incorporarse a los trabajos en el frente marítimo.