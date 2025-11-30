El PJ Río Negro ratificó la unidad en Roca y apuntó al 2027 con críticas al gobierno nacional

El Congreso del Partido Justicialista Río Negro cerró en Roca con un mensaje fuerte: mantener la unidad interna como herramienta para disputar el poder provincial en 2027 y enfrentar “el rumbo económico y político” del gobierno nacional.

El peronismo de Río Negro realizó el encuentro en el Club Italia Unida con la participación de los senadores electos Ana Inés Marks y Martín Soria, la intendenta de Roca María Emilia Soria, concejales, jefes comunales y dirigentes de toda la provincia, en un marco que la conducción definió como de “alta participación y cohesión”.

Durante la jornada se aprobaron todos los puntos del orden del día, incluidos los balances contables del partido y las resoluciones del presidente del Consejo Provincial elevadas ad referéndum.

El senador electo y presidente del partido, Martín Soria, también celebró lo ocurrido en el Congreso Provincial y destacó la sintonía interna del peronismo en la provincia. En un mensaje difundido en sus redes sociales afirmó: “Con unidad, con compromiso y con militancia, demostramos que se puede. Río Negro fue una de las pocas provincias donde el peronismo ganó y estoy convencido de que el camino al 2027 es éste«, sostuvo.

Soria aseguró que el desafío hacia adelante será sostener esa cohesión para construir una alternativa competitiva. “Si mantenemos estos tres pilares -unidad, compromiso y militancia- vamos a volver a gobernar la provincia. El futuro se construye entre todos. Y en Río Negro, ya empezamos”, señaló al evaluar el escenario político que se abre tras la convocatoria.

El PJ marcó diferencias con Nación y alertó sobre la situación local

Tras el Congreso realizado en Roca, el PJ Río Negro difundió un documento en el que planteó una fuerte crítica al rumbo del gobierno nacional, al que acusó de generar un impacto “brutal” sobre la industria, el empleo, los salarios, la soberanía y los servicios públicos.

El texto también cuestionó al gobierno rionegrino por lo que califican como una “alianza de supervivencia” con Nación, sin resultados en materia de salud, educación, seguridad ni obra pública. Advirtieron que la provincia “sigue en la postergación y el abandono”.

En su diagnóstico, el PJ llamó a sumar gremios, cámaras empresariales, productores, clubes, organizaciones sociales y vecinos para construir una alternativa más amplia que trascienda los límites partidarios.

Los congresales reivindicaron la tradición frentista del peronismo y recordaron la resistencia del movimiento ante proscripciones y persecuciones históricas, señalando que hoy existe una “obligación” de volver a emerger como alternativa de poder.

También denunciaron “hostigamiento judicial y mediático” contra referentes del espacio, mencionando la causa Techo Digno y la proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como parte de un escenario que consideran “peligroso para la institucionalidad”.

El cierre del texto convocó a delinear un proyecto para 2027 basado en producción, empleo, justicia social y federalismo real, y llamó a que Río Negro sea uno de los “bastiones” de esa reconstrucción.