Marks renunció a su banca en la Legislatura de Río Negro y habrá recambio en diciembre

Ana Marks se despidió de la Legislatura de Río Negro en la última sesión. Asumirá el 10 de diciembre como senadora nacional. Foto : Marcelo Ochoa

La Legislatura de Río Negro aprobó en la última sesión la renuncia presentada por la legisladora Ana Inés Marks, quien dejará su banca a partir del 9 de diciembre de 2025 para asumir su nueva responsabilidad como senadora nacional.

En reemplazo de Marks, asumirá en la bancada de PJ-Nuevo Encuentro, la exintendenta de Conesa, Alejandra Mas, según confirmó el sector semanas atrás.

Durante la sesión, Marks compartió unas palabras de despedida en las que destacó el trabajo conjunto desarrollado durante estos casi dos años de labor parlamentaria, reconociendo especialmente a los equipos técnicos, asesores y trabajadores legislativos que acompañan diariamente el funcionamiento de la institución.

“Me voy sintiendo que esta institución hay que cuidarla, y sepan que desde el lugar donde me toque estaré fortaleciendo, cuidando a Río Negro, a nuestra democracia y por supuesto a esta Legislatura, de la que me voy a llevar el mejor de los cariños”, afirmó.

Marks tiene sus orígenes en Bariloche, luego de ser delegada de un organismo nacional, referente de La Cámpora y cercana al senador Martín Doñate, en el período 2019-2023 fue electa concejal de Bariloche y a partir de 2023 asumió como legisladora al integrar la lista sábana de Nos Une Río Negro, el espacio peronista que en las elecciones pasadas acompañó la fórmula gubernamental del oficialismo, aunque luego no se mantuvo el acuerdo.

En 2021 fue candidata a diputada nacional pero no logró el objetivo. Ahora llega al Senado de la Nación junto a Martín Soria, a quien secundó en la lista de Fuerza Patria en octubre.

Alejandra Mas, asumirá en la Legislatura para completar el mandato de Marks hasta diciembre de 2027. La dirigente peronista fue intendenta de Conesa durante dos períodos, entre 2011 y 2019, y legisladora provincial (2019-2023); en el ámbito partidario fue presidenta del Consejo del Partido Justicialista de Río Negro y en 2023 asumió como diputada rionegrina en el Parlasur.