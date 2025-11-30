Un giro sorpresivo y un futuro incierto

Pese a la necesidad de votos en la recta final hacia las sesiones extraordinarias de diciembre, La Libertad Avanza eligió el jueves tirar la pelota afuera y esperar hasta el próximo 10 de diciembre para volver a ponerla en juego. Es que el caso de la rionegrina Lorena Villaverde volvió poner al partido de Javier Milei en una situación incómoda, ahora en un escenario donde la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y la nueva titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya se mostraron los dientes en la sesión de jura.

Se tejieron varias hipótesis sobre el real motivo por el cual los jefes de bloques acordaron volver a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pliego de la actual diputada de Río Negro. Una de ellas la describió un senador, que justamente señaló que Villarruel habría planteado su rechazo a la asunción de Villaverde, que es apadrinada por Bullrich, quien incluso la defendió con ahínco en los días previos al jueves. La vicepresidenta habría planteado que es caso de una votación definitoria, ella no prestaría su voto para la asunción de Villarruel.

Hasta las horas previas a la sesión de labor parlamentaria donde se iba a decidir si su pliego avanzaba a votación, los números se habían vuelto favorable a la rionegrina e incluso desde el peronismo, se advertía que no podrían evitar su asunción.

El brusco giro en la decisión de volver analizar su pliego desconcertó a varios, pero muchos interpretaron esta decisión desde dos perspectivas.

La primera que el peronismo no dejaría pasar la oportunidad para hacer notar a LLA y sus aliados, como el PRO, que tuvo en el cordobés Luis Juez un férreo defensor de Villaverde en la Comisión de Asuntos Constitucionales, avalaban a una senadora de la cual sostenían que no cumplía con la idoneidad que requiere el cargo a raíz de las causas judiciales en el país y el exterior que le endilgaron, y a las cuales ella respondió que estaban todas cerradas.

La otra mirada apunta a que la ceremonia del viernes y lo que pudiera suceder en el Senado no podía empañar la presencia de Karina Milei en la Cámara Alta, quien fue la artífice del sorpresivo triunfo oficialista en las legislativas del 26 de octubre pasado.

La senadora electa rionegrina estuvo en el Senado el viernes junto a su mano derecha, Julián Goinhex, y el abogado Damián Torres. Se la vio seria y debió escuchar el juramento de los senadores desde un salón vecino.

Villaverde eligió sus redes sociales para defender su derecho a acceder a la banca de senadora. «Yo fui democráticamente electa. Cumplí con todos los requisitos constitucionales. No poseo ninguna condena. Las acusaciones mediáticas planteadas en la impugnación, solo pertenecen al terreno político», argumentó.

«La Constitución es clarísima y el reglamento también, no existe ninguna facultad, ni legal ni reglamentaria, que habilite a la Cámara a decidir discrecionalmente sobre la validez de mi jura«, planteó.

Y concluyó diciendo: «Me ajusto a derecho, como lo hice siempre, a los fallos de la Corte Suprema que ya resolvieron casos similares, y a la voluntad soberana del pueblo de Río Negro«.

Otro día clave, el próximo miércoles

Villaverde tendrá otro día clave el próximo miércoles. Ese día deberá definir si renuncia a su banca de diputada nacional -le quedan dos años de mandato- para esperar que el Senado apruebe su ingreso al cuerpo legislativo.

Los que ahora miran esta situación con resignación, pero sin dejar de recordar sus advertencias son los miembros del PRO de Río Negro. El partido de Juan Martin tuvo una efímera alianza con LLA rionegrina, que se cayó casi antes de nacer. Ahora se lamentan que la advertencia que hicieron al Gobierno nacional por el resultado que podría tener la elección de Villaverde como candidata en parte se cumplió. Y plantean que la Casa Rosada perdió la oportunidad de tener un segundo senador oficialista, con un rol como el que ahora cumple Sergio Capozzi.

La realidad es que ahora habrá que esperar hasta el 10 de diciembre para que se conforme la nueva Comisión de Asuntos Constitucionales, con una integración proporcional y más benévola que la que trabajó durante noviembre, al igual que el nuevo Senado, del que también participan los representantes de Fuerza Patria, Martín Soria, y la barilochense Ana Marks, que desplazó por poco más de 2.000 votos al roquense Enzo Fullone, segundo de la lista de Lorena Villaverde.

Justamente Fullone estuvo en Buenos Aires en los últimos días. Las especulaciones de que podría asumir en lugar de Villaverde lo acompañan hace semanas, aunque mantiene un silencio mediático que tuvo que romper para desmentir también una vinculación con «Fred» Machado, el empresario acusado de narcotráfico que estuvo en Viedma con arresto domiciliario durante cuatro años hasta que en noviembre fue extraditado a Estados Unidos.

Según se supo, Fullone podría acceder a un cargo ejecutivo en el Gobierno. Cabe recordar que su desembarco político se produjo tras ser jefe del distrito Río Negro de Vialidad Nacional.

Los que cerrarán el año con otro semblante serán los peronistas rionegrinos. Martín Soria, titular del Congreso partidario, reunió ayer a su tropa en Roca.

El peronismo rionegrino fue uno de los pocos que ganó en el país en las elecciones de octubre, aunque lo hizo solo en el tramo de senadores, como se indicó más arriba. Durante la tarde del sábado también se reunió el Consejo Partidario.

Desde la sede de Italia Unida en la ciudad de origen de los hermanos Soria, el peronismo ratificó su postura de rechazo a las políticas nacionales de ajuste del gobierno de Javier Milei. También cuestionó al gobierno provincial de Alberto Weretilneck, con quien el ahora senador rionegrino mantiene un fuerte enfrentamiento.

Justamente el gobernador y su partido se recuesta sobre los avances del proyecto de GNL en Fuerte Argentino para mostrar señales positivas desde la provincia. El año cerrará con el conflicto paritario con Unter como fondo. El principal gremio de la provincia tendrá en los próximos meses una postura más dura. Laura Ortiz, nueva secretaria general de los docentes, triunfó en las últimas elecciones con un discurso menos conciliador que Silvana Inostroza.