Soria convocó el Congreso del PJ para cerrar el año y definir lineamientos políticos

El senador electo Martín Soria, un día después de tomar juramento en la Cámara Alta del Congreso, liderará en Roca el primer encuentro de la dirigencia peronista rionegrina tras el triunfo electoral de octubre, en el Congreso del Partido Justicialista que definirá lineamientos de cara a la situación política provincial y nacional.

Soria es el presidente del Congreso del PJ y en ese rol encabezará el sábado a partir de las 16 el encuentro en el club Italia Unida de Roca.

El Cogreso debe reunirse al menos una vez al año y la oportunidad elegida va en sintonía con una celebración por el desempeño de Fuerza Patria en las elecciones en Río Negro, una de las pocas provincias del país donde ganó aunque solo fue en el tramo de senadores que encabezaba Soria junto a Ana Marks, ya que en diputados lo superó La Libertad Avanza con la figura del cipoleño Aníbal Tortoriello.

El orden del día del temario, firmado por Soria y Alejandro Marinao como secretario del Congreso, incluye la aprobación de balances contables y el análisis y posicionamiento sobre la situación política provincial y nacional.

Entre las autoridades del Congreso están el intendente de General Conesa, Héctor Leineker, como vicepresidente primero y Karina Santilli, vicepresidenta segunda; Gabriela Abraham es secretaria de Actas, Natali Giordanella de Prensa y las vocalías están en manos de Nicolás Porrino, Nancy Marin, Miguel Bravo y Rosa Monsalve.