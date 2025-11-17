El peronismo de Río Negro impugnó la asunción de la libertaria Lorena Villaverde en el Senado

El partido peronista de Río Negro presentó este lunes una impugnación formal en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado contra la incorporación de la libertaria Lorena Villaverde, por considerar que tiene «inhabilidades morales, éticas y constitucionales».

La presentación fue hecha por los apoderados del PJ rionegrino, Manuel Castañeda y Juan Manuel Mandagarán. En el escrito, presentado al mediodía, se solicitó que la impugnación sea puesta en inmediato conocimiento de todas las senadoras y senadores que integran la Comisión, que sesionará el miércoles próximo por la tarde.

Villaverde, actual diputada nacional, ganó una banca en el Senado al salir segunda en la elección de senadores, en la que el peronismo logró dos de los tres lugares a través de Martín Soria y Ana Marks.

La Comisión de Asuntos Constitucionales está presidida por la cordobesa Alejandra Vigo e integrada por 19 senadores. El peronismo cuenta con 8 representantes allí, pero también son miembros el radical Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri, que han votado contra el gobierno en temas sensibles, y la rionegrina Mónica Silva, que responde a Alberto Weretilneck.

Es posible que la comisión emita dos dictámenes, uno en contra y otro a favor de la asunción de Villaverde. En la sesión preparatoria del 28 de noviembre se terminará de definir la asunción de Villaverde ya que allí jurarán los nuevos legisladores una vez que el recinto vote la aprobación de los pliegos de cada uno.

El peronismo de Río Negro jugó fuerte durante la campaña electoral contra Villaverde, a la que vinculó con Fred Machado, el empresario que tenía residencia en Viedma y fue extraditado a Estados Unidos semanas atrás en una causa por narcotráfico.

Machado apareció financiando la campaña de José Luis Espert, el candidato a diputados de LLA en provincia de Buenos Aires, que debió renunciar a su candidatura tras conocerse que habría recibido 200.000 dólares del empresario.

La vinculación de Villaverde con Machado llegó a través del primo de Machado, Claudio Ciccarelli.

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, los impugnadores peronistas plantearon que las inhabilidades de Villaverde surgen de:

• Causas judiciales en curso y condenas previas al acto electoral.

• Causas judiciales sobrevinientes a la elección del 26 de octubre.

• Conductas desplegadas durante el proceso electoral que, según la presentación, incluyeron amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados y ciudadanos.

La nota detalla que Villaverde registra antecedentes en distintos fueros, tanto nacionales como extranjeros, además de pedidos de expulsión como los que se hicieron en la Cámara de Diputados en el medio de la campaña electoral y cuando explotó el caso Machado.



Desde el Partido Justicialista de Río Negro se señaló que el conjunto de antecedentes y conductas atribuidas compromete gravemente los valores republicanos, el orden público electoral y la idoneidad constitucionalmente requerida para el ejercicio del cargo de Senadora de la Nación.

Cuando en su momento Villaverde fue consultada sobre las denuncias, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, aseguró que tenía «ficha limpia» y habló de una persecución en su contra en la que participaron Martín Soria, Juan Martin, del PRO, y el gobernador Alberto Weretilneck.