El PRO marcha a la interna, pero también abre el juego para el 2025 en Río Negro

El sector del PRO rionegrino que lidera Aníbal Tortoriello no se enfoca sólo en las internas del próximo 19 de mayo. También piensa en una alianza con La Libertad Avanza en la provincia para las elecciones legislativas del año próximo y ubica ahí al actual diputado como candidato a senador.

Pero no se detienen ahí las proyecciones. “Lo ideal sería que sea senador, para ir por la gobernación en el 2027”, sostuvo ayer la legisladora Patricia Mc Kidd, candidata a presidir el partido.

La dirigente cipoleña, que se abrió del bloque y ocupa el espacio de La Libertad Avanza, todavía no reconocido formalmente como una nueva bancada, enfrentará dentro 12 días en las urnas a su colega roquense Juan Martin.

“Buscamos el consenso, pero no se pudo alcanzar”, explicó ayer la titular de la Lista Amarilla y Violeta, denominada “22 de Noviembre de 2015”.

De todas maneras, no descartó que en la recta final hacia las urnas pueda alcanzarse algún tipo de acuerdo que evite la contienda.

“Sabemos que no es conveniente tener una interna con un partido de 3.700 afiliados, que además no van a ir todos a votar. Estamos abiertos al diálogo, pero hasta el momento no hay otra manera de dirimir esto”, afirmó.

La dirigencia rionegrina del PRO esperaba ayer la llegada de Clodomiro Risau, designado por la conducción nacional del partido como veedor del proceso interno.

Mc Kidd se diferenció del legislador Martin y su entorno resaltando que tienen “formas distintas de ver la política”.

“Nosotros tenemos una forma más simple, somos gente que siempre estuvo en la actividad privada, no estamos en el Estado. Sabemos lo que es pagar sueldos, tener empleados, trabajar en relación en dependencia”, fue la crítica indirecta que lanzó.

En ese sentido, adelantó que en caso de ser la futura presidenta del PRO en Río Negro impulsará una reforma de la Carta Orgánica y un trabajo que permita “llegar más a la gente, trabajar más en territorio, que es lo que faltó en el último tiempo”.

La alianza con La Libertad Avanza para el 2025

Ahora bien, en lo que dijo que seguramente habrá coincidencia con el presidente del bloque del PRO en la Legislatura es en la estrategia electoral para el 2025.

“No creo que haya otra idea que no sea una alianza (con La Libertad Avanza), por más que gane la lista de Juan”, planteó.

Y fue ahí cuando avanzó en su mirada a favor de una candidatura a senador de Tortoriello. «Lo ideal sería que sea senador, para ir por la gobernación en el 2027”, afirmó.

Lo que también resaltó Mc Kidd fue que el actual presidente del PRO en Río Negro “se mantuvo alejado” y “no participa” del proceso electoral, destacando que ese “era el primer acuerdo”, excluyéndose él y el propio Martin de las candidaturas internas, algo que finalmente no ocurrió.

“Igual Aníbal está alejado del PRO, no sabemos qué rumbo va a tomar”, finalizó la legisladora, que el fin de semana estuvo en Roca, con afiliados y miembros de su lista.