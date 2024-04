El programa de vouchers educativos de Milei genera confusión sobre una escuela de Viedma

El programa de vouchers a escuelas privadas sigue generando diversas situaciones de desinformación y confusión entre las familias. Una escuela de Viedma, que aparece en el listado nacional, salió a aclarar esa situación ante el incremento de consultas, debido que al no cobrar un arancel, no se aplicaría el beneficio.

Durante este lunes, en una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, Paula Sarramone, quien está a cargo de la Dirección de Educación Privada de Río Negro, expresó preocupación por la falta de coordinación y comunicación en el programa de vouchers educativos implementado por el Gobierno Nacional. No recibió notificaciones ni detalles precisos sobre el plan y que «lo único que se sabe es a través de los medios de comunicación».

Esa falta de coordinación y comunicación también atraviesa a la escuela Paulo VI de Viedma, que pertenece a Escuelas Privadas, pero que tiene la condición de gestión social. No se paga un arancel, como ocurre en otros colegios privados, sólo se pide la colaboración de un aporte comunitario estimado en 2.500 pesos.

La institución en sus tres niveles (incial, primaria y secundaria) aparece en el listado del Programa Nacional de Vouchers Educativos, difundido por el gobierno de Javier Milei.

En un comunicado por parte del Paulo VI, expresó «preocupación por la situación de desinformación y confusión que se genera» y teniendo en cuenta que durante las últimas semanas se incrementaron las consultas de las familias.

Por eso detallaron que «lo que informan desde ese programa, es que las familias accederían a un subsidio mensual para pagar el 50% del arancel escolar. Incluirnos en ese listado, demuestra el desconocimiento sobre la realidad de nuestra escuela y resulta engañoso para las familias».

En ese sentido señalaron que «el Paulo VI es una escuela pública de Gestión Social en la que no se cobra cuota o arancel, sino que además, desde nuestra institución defendemos el derecho a la educación de todas y todos».

A su vez alertaron que «desde el Programa no están despejando debidamente las dudas de las familias, a quienes no les aclaran que el subsidio es para pagar la cuota de la escuela y que, si esta no existe, no aplican a ese beneficio».

El comunicado difundido en las últimas horas afirmó que «con el legado del nuestro padre Obispo Miguel Esteban Hesayne “de los pobres a todos», defendemos que nuestros estudiantes tengan los mismos derechos que los de las demás escuelas públicas y rechazamos cualquier política pública que no se base en la equidad».

El comunicado completo