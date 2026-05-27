A tono con Vaca Muerta: Añelo presentó un proyecto de ley para ser municipio de primera categoría

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, presentó este miércoles un proyecto de ley para convertir al municipio que dirige en uno de primera categoría, al entender que el requisito poblacional que se exige quedó largamente superado por la localidad que hoy capitaliza el desarrollo de Vaca Muerta.

Ante los medios, el mandatario destacó la importancia de la iniciativa, que le otorgaría a la comuna una mayor autonomía y capacidad de acción a nivel institucional y económico.

Para convertirse en un municipio de primera categoría se debe romper la barrera de los 5.000 habitantes, cifra que, de acuerdo al intendente local, Añelo ya dejó atrás en el censo de 2022, cuando registró algo más de 6.000 personas.

Añelo, de primera categoría: «Cumplimos con todos los requisitos»

«El requerimiento viene desde hace años, pero hoy se materializa en la legislatura y es un paso histórico para los vecinos de Añelo«, destacó Banderet, quien presentó el proyecto en mesa de entrada acompañado por la diputado provincial del MPN, Daniela Rucci.

El intendente, quien asumió en 2023, dijo que «cumplimos con todos los requisitos legales para ser municipio de primera».

La presentación contó con la presencia de otros representantes de la escena política de localidad, desde los funcionarios del gabinete municipal hasta la totalidad de los distintos concejales que forman parte del Deliberante, que declaró el proyecto de «interés municipal».

Rucci, por su parte, se comprometió a darle seguimiento al pedido de recategorización. «Voy a impulsar su ingreso para que tome estado parlamentario«.

Dijo que, ya presentado, el texto «será girado a las comisiones correspondientes, donde se dará el debate entre los legisladores, para luego avanzar hacia su tratamiento y aprobación en el recinto».

La cuestión poblacional

Entre los fundamentos se citó a la Constitución de la provincia, que en su artículo 274 establece que los municipios de primera categoría son aquellos que superan los 5.000 habitantes, tomando como referencia los censos legalmente aprobados.

Desde el Ejecutivo municipal se recordó, además del censo 2022, que arrojó para Añelo una población de 6.477 habitantes, el padrón electoral de marzo de 2023, cuando la localidad alcanzó los 8.603 electores nacionales y extranjeros.

“Hace dos años y medio la localidad de Añelo contaba con 5.400 habitantes aproximadamente, mientras que en la actualidad supera las 12 mil personas radicadas”, detalló el intendente.

Banderet, además, se mostró optimista respecto al acompañamiento de las fuerzas políticas que hoy componen la Legislatura y afirmó: «Creemos que ningún diputado se opondrá a este proyecto porque cumplimos con lo necesario y porque es un derecho que con su materialización mejorará la vida de las familias añelenses”.

Los municipios que hoy son considerados como municipios de primera categoría son Centenario, Chos Malal, Cutral Có, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Senillosa, Villa La Angostura y Zapala.

Este paso, además de la denominación administrativa, otorga a las localidades otras facultades, como la posibilidad de redactar una carta orgánica, convocar a elecciones de manera independiente y, probablemente, un incremento de los recursos que reciben los municipios por parte del Gobierno provincial, más allá de la discusión por la coparticipación que hace años no registra avances en Neuquén.