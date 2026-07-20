Viedma impulsa un plan para construir sedes vecinales: ocho barrios serán los primeros en tener un espacio propio

El proyecto prevé la construcción progresiva de sedes vecinales en ocho barrios durante una primera etapa. Foto: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para poner en marcha el Programa Municipal de Construcción Progresiva de Sedes Vecinales, una iniciativa que busca dotar de infraestructura propia a las juntas vecinales y comenzar a responder una demanda que varios barrios sostienen desde hace años.

La propuesta tiene un doble objetivo. Por un lado, definir formalmente los lotes municipales donde se construirán las futuras sedes y, por otro, crear un programa permanente que establezca cómo se planificarán, financiarán y ejecutarán esas obras.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, Juan José Rosso, sostuvo que la iniciativa forma parte de una política orientada a fortalecer la participación ciudadana.

«Viedma comprende, dentro de su esquema, un gobierno abierto y participativo donde las juntas vecinales forman parte fundamental», señaló.

El funcionario explicó que actualmente la ciudad cuenta con 30 juntas vecinales, de las cuales 28 están en funcionamiento, y aseguró que desde el inicio de la gestión del intendente Marcos Castro se buscó reforzar el rol de estas instituciones.

«La decisión política es fortalecer esta institución y el vínculo con el Municipio. Eso también implica fortalecer su infraestructura», afirmó.

Rosso indicó que, además del funcionamiento institucional y la realización periódica de elecciones en las juntas vecinales, era necesario avanzar sobre un problema común, la falta de espacios físicos propios. «Hay muchos barrios que tienen la junta conformada, pero no tienen un espacio comunitario donde desarrollar actividades deportivas, encuentros entre vecinos o festejos. Es una demanda permanente», explicó.

El subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, Juan José Rosso, brindó detalles del programa que el Municipio enviará al Concejo Deliberante. Foto: Marcelo Ochoa.

Un programa para construir sedes por etapas en Viedma

El proyecto crea un esquema de construcción progresiva que permitirá levantar los edificios en distintas etapas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y otras fuentes de financiamiento que puedan incorporarse en el futuro.

Rosso explicó que la intención es que todas las sedes sigan un mismo modelo. «En una primera etapa se construirá una parte de la sede y, con el correr del tiempo, se irá ampliando con cocina, sanitarios, espacios administrativos y un SUM más grande para actividades comunitarias», detalló.

Las sedes serán inmuebles de propiedad municipal y las juntas vecinales tendrán a su cargo su administración y resguardo para desarrollar las actividades institucionales del barrio.

El programa prevé tres etapas constructivas. La primera incluirá un núcleo básico compuesto por hall de acceso, cocina, sanitarios, baño accesible y un aula-taller. La segunda incorporará una oficina administrativa y la tercera sumará un Salón de Usos Múltiples (SUM) y depósitos.

Ocho barrios de Viedma serán los primeros

La primera etapa del programa alcanzará a las juntas vecinales de los barrios:

Don Bosco.

Currú Leuvú.

Gobernador Castello.

Álvarez Guerrero.

Norte.

San Roque.

22 de Abril.

30 de Marzo.

Según explicó Rosso, estos barrios fueron seleccionados porque cuentan con terrenos fiscales disponibles para destinar a la construcción de las sedes.

En tanto, señaló que existen otras situaciones particulares. «El Cóndor ya tiene una sede en construcción y San Roque cuenta con un proyecto específico. En cambio, los barrios Piedra Buena y Mitre tienen otra problemática porque no disponen de reserva verde ni espacio fiscal donde emplazar una sede», indicó.

También mencionó que los barrios Centro y Costanera cuentan con juntas vecinales, aunque actualmente no tienen comisión directiva porque no se presentaron listas en las últimas elecciones.

El objetivo para 2027

La intención del Ejecutivo es que durante lo que resta de 2026 quede aprobado el marco legal y elaborado el proyecto ejecutivo de las obras, para comenzar el próximo año con las primeras construcciones.

«Nos ponemos objetivos coherentes. Queremos definir las parcelas y dejar establecido un programa que le dé un marco a nuestro gobierno. El año que viene esperamos poder comenzar con la construcción de las plateas», concluyó Rosso.