Harán una evaluación estructural del puente entre Río Colorado y La Adela para mejorar su estado

La máquina que realizará la evaluación de la estructura del puente sobre el Río Colorado.

En medio de la preocupación y las críticas del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y los senadores del PJ, Martín Soria y Ana Marks, por el estado del puente sobre la Ruta 22 que une Río Negro y La Pampa en Río Colorado, Vialidad Nacional realizará una evaluación técnica para determinar la capacidad de carga que tiene la estructura, por la que diariamente pasan miles de vehículos.

Para la inspección del puente se utilizará equipo especial con un brazo articulado que permite acceder a la parte inferior, facilitando las tareas de relevamiento y análisis que el personal especializado realizará de las vigas, los apoyos, las columnas y el tablero en general.

Qué trabajos se realizarán en el puente de Río Colorado



Una vez que se evalúe la situación estructural del puente, el organismo determinará el plan de trabajo, los plazos y las medidas de conservación necesarias a desarrollar para darle una mayor durabilidad de la estructura y mejorar las condiciones de transitabilidad.



Estas tareas serán coordinadas por el 21° Distrito La Pampa – a cargo del mantenimiento del puente – y contará con el apoyo del personal del 20° Distrito Río Negro, 1° Distrito Buenos aires y de Casa Central.

El estado del puente sobre el río Corolado, según las imágenes de semanas atrás. (Archivo)



Para seguridad de los usuarios, se informa que mientras duren las tareas sobre el tablero, personal vial se encontrará trabajando con la señalización transitoria respectiva en la calzada con reducción de carril para la circulación.

Qué había dicho Weretilneck del estado del puente

«Le solicitamos a Vialidad Nacional que arbitren de manera inmediata las medidas necesarias para reparar esta infraestructura clave y garantizar condiciones seguras de circulación. Por esta vía transitan todos los días miles de vecinos, trabajadores y transportistas. No se trata solo de una obra: se trata de cuidar la vida de los rionegrinos y de todos los argentinos que utilizan este corredor estratégico», había señalado el gobernador rionegrino semanas atrás, con profuso material en sus redes sociales sobre el mal estado de la estructura.

Por su parte, un proyecto presentado por los senadores Martín Soria, Ana Marks y Daniel Bensusán, planteó «declarar la emergencia vial por 36 meses en la Ruta Nacional 22, en el kilómetro 857, donde se ubica el puente sobre el río Colorado que vincula la localidad homónima con La Adela (La Pampa)».

En los fundamentos del proyecto, en el que se menciona al puente como clave para Vaca Muerta, se describe un escenario de deterioro que “genera seria preocupación en términos de seguridad vial”, con “deformaciones, roturas y desniveles” en la calzada.