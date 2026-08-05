El gobernador Weretilneck gestiona en Washington a la espera de la definición del BID

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en la embajada Argentina en Washington una serie de reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense y banqueros, en la previa de la reunión de directorio del Banco Interamericano de Desarrollo que definirá dos importantes créditos destinados fortalecer el sistema de salud y al desarrollo de la producción.

Como parte de la agenda oficial, la comitiva provincial mantuvo reuniones con organismos internacionales y agencias de Estados Unidos para fortalecer vínculos que permitan impulsar inversiones y acceder a nuevas herramientas de financiamiento para el crecimiento de Río Negro.

La agenda de trabajo comenzó con el equipo de consejeros de la embajada que acompaña la organización de las reuniones previstas con organismos internacionales y entidades financieras. El espacio permitió coordinar el trabajo y fortalecer el acompañamiento institucional para presentar el potencial de Río Negro, según se indicó desde la provincia.

En ese marco, uno de los encuentros fue con Caroline Vik, directora de Política de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), y otro con Sarah Whitten, directora de la Oficina Comercial del EXIM Bank, junto al equipo de consejeros de la representación argentina en ese país.

Allí presentó los proyectos estratégicos de Río Negro y la visión de desarrollo que impulsa la Provincia en infraestructura, energía, logística, turismo y producción, consolidando nuevas oportunidades para el futuro de las y los rionegrinos.

Desde la capital estadounidense el mandatario señaló que «estamos gestionando todos los días para garantizar el futuro de Río Negro. Cada paso que damos busca generar más oportunidades, más producción, más inversión y una mejor calidad de vida para las y los rionegrinos».

Weretilneck está acompañado por los ministros de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Salud, Demetrio Thalasselis; y de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la secretaria de Energía, Andrea Confini; y por el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña.

Las gestiones ante el BID comprenden un crédito de 85 millones de dólares destinado a ampliar la producción, incorporar nuevas áreas bajo riego y fortalecer la capacidad de la provincia para enfrentar los efectos del cambio climático; y otro de 60 millones de dólares para equipamiento y modernización de los hospitales.