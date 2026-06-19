Manuel Adorni anunció a su reemplazante como vocero de Javier Milei: "Serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina"

Luego de reunirse con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Manuel Adorni apareció en sus redes sociales para anunciar quién será su reemplazo como vocero presidencial, cargo que aún mantenía pese a que había asumido el rol de jefe de Gabinete tras las renuncia de Guillermo Francos.

El funcionario libertario comunicó que, a partir de este viernes, el economista pampeano Adrián Ravier asumirá como nuevo vocero del presidente Javier Milei. Ravier se desempeñaba desde fines de 2025 como diputado nacional por La Libertad Avanza.

El anuncio de Manuel Adorni

Adorni hizo uso de su cuenta en la red social X para anunciar al nuevo integrante del equipo, su posteo fue corto y afirmó que la designación se acordó en el encuentro que mantuvo con el presidente. «Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial», señaló y luego le deseó «todos los éxitos en esta nueva etapa».

Sobre el final de su mensaje, escribió: «Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin».

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Quién es Adrián Ravier

Adrián Ravier es un economista, docente universitario y político argentino, además de referente del pensamiento liberal y de la Escuela Austriaca de Economía en el país.

A fines del año 2025, Ravier asumió como diputado nacional por La Pampa, representando a LLA. También se desempeña como director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas (think tank) vinculado a ese espacio político.

Según la información brindada, el nuevo vocero presidencial es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

También fue profesor de grado y posgrado en diversas instituciones nacionales e internacionales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, ESEADE, la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y la Universidad de las Hespérides (España).