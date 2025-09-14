El RIGI de Rolando Figueroa en Neuquén se demora, pero ratifican que la reglamentación “está en marcha”

La provincia apunta a sumar proyectos productivos y también ampliar otros rubros como salud, turismo e industria. Foto: archivo Fabián Ceballos.

En un contexto de avidez por atraer nuevas inversiones y sostener la actividad económica, la provincia sigue demorando la apertura del programa Invierta en Neuquén, una suerte de RIGI a pequeña escala que buscaba fomentar la radicación de proyectos por fuera de Vaca Muerta.

A cinco meses de su sanción en la Legislatura y un año y medio desde que el gobernador Rolando Figueroa lo anunció, el decreto reglamentario comenzó el circuito administrativo para su aprobación. “Está en marcha”, indicaron a Diario RÍO NEGRO desde el ministerio de Economía sobre el paso que falta para abrir la convocatoria.

La ley 3502 se aprobó en abril de este año y, entre los principales beneficios, incluye hasta una década de estabilidad fiscal para las empresas que adhieran. Figueroa había anunciado el programa desde Houston en 2024 como una forma de acompañar a las pymes que habían quedado excluidas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno nacional.

Se planteó también como una suerte de “caballito de batalla” para la gestión, que reflotó el objetivo de rediversificación de la matriz productiva de Neuquén intentada por tantos gobiernos.

La ley tiene una vigencia de tres años y, para las empresas interesadas en registrar sus proyectos, se fijó un plazo de dos, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo prorrogue una única vez. A diferencia del RIGI, esta ley no contempla un monto mínimo para la inversión.

Para adherir al régimen, las empresas deberán estar domiciliadas legalmente en el país y su proyecto debe cumplir una serie de condiciones.

Entre ellas, que se trate de la instalación de una planta nueva, de la ampliación de una ya existente o de la incorporación de nuevos procesos productivos; que se trate de un traslado de una planta ya existente a un parque industrial, sector industrial planificado; que la empresa no tengan pendiente ninguna situación irregular en sus obligaciones fiscales o de seguridad social; y que contraten un 70% de mano de obra local, entre otras.

En cuanto a los beneficios, Invierta en Neuquén les permitirá el acceso a inmuebles de dominio privado del Estado, la exención hasta el 100% de impuestos de Sellos, Inmobiliario e Ingresos Brutos, el acceso a financiamiento con condiciones “preferenciales” y subsidios en servicios de luz, gas, agua, entre otros.

Un comité a cargo de elaborar un “plan de desarrollo”

El programa Invierta en Neuquén, además de tener pendiente su reglamentación, debe avanzar en la conformación de un Comité Provincial de Inversión Neuquina (CPIN).

Según la ley, debe estar integrado por dos funcionarios en representación del ministerio de Economía y uno por el ministerio de Jefatura de Gabinete, los tres de carácter permanente y ad honorem.

Pero, además, quedará con otros cinco miembros ad hoc que se designarán en representación del resto de las áreas como Infraestructura, Energía, Planificación, Turismo y Salud.

Según pudo saber este diario, ya hay avances para designar a sus miembros, aunque también dudas en algunas áreas del gobierno sobre la operatividad que podrá darle a la ley un comité de este tipo.

Entre las responsabilidades que le asigna el programa está la de crear un “Plan de Desarrollo Industrial y Productivo” para presentarle al Poder Ejecutivo donde se determinen los criterios para la priorización de los proyectos que se inscriban a Invierta en Neuquén.

El CPIN también será el que seleccione y apruebe los proyectos que resulten de interés para el programa y el que realice su seguimiento y control de acuerdo a los requerimientos que contempla la ley.