El Senado acelera el conflicto y busca interpelar a Manuel Adorni en una sesión con posible moción de censura

El peronismo en el Senado de la Nación presentó un proyecto de resolución que busca acelerar los plazos para la comparecencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y habilitar una eventual moción de censura en una misma sesión.

Senado: proponen interpelar y votar la destitución de Adorni en el mismo día

Según detalló Infobae, la iniciativa establece que el funcionario sea interpelado dentro de los siete días posteriores a la aprobación del texto y que la votación sobre su continuidad se realice inmediatamente después de su exposición.

La propuesta parlamentaria fue ingresada durante la jornada de hoy y lleva la firma de un grupo de senadores del Partido Justicialista. Entre los objetivos centrales, el proyecto busca acortar los tiempos previstos para la rendición de cuentas del jefe de Gabinete ante la Cámara Alta, en un contexto de creciente tensión institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

El debate se intensificó luego de que Adorni señalara que concurrirá al Senado en julio para presentar su informe de gestión. Sin embargo, distintos bloques denominados dialoguistas, junto con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el propio peronismo, consideran que la comparecencia debería concretarse durante el mes en curso, en línea con lo previsto constitucionalmente tras la ausencia del funcionario en mayo.

En paralelo, el artículo 2 del proyecto introduce un punto de alto impacto político: la posibilidad de resolver la moción de censura en la misma sesión en la que Adorni brinde explicaciones ante los legisladores. Esta cláusula es interpretada por sectores del Senado como un intento de unificar el proceso de interpelación y eventual destitución en un único acto parlamentario.

La iniciativa cuenta con el respaldo de referentes del bloque peronista, entre ellos Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Eduardo «Wado» de Pedro, entre otros firmantes.

El escenario legislativo se complejiza además por la participación de espacios opositores como el PRO y la UCR, cuyos votos podrían ser determinantes para la aprobación del proyecto en la próxima sesión prevista.

En este contexto, la discusión parlamentaria se desarrolla en paralelo a la controversia generada por la presentación de una reconstrucción patrimonial del propio Adorni, que incluyó activos no declarados en informes anteriores, entre ellos inversiones en Bitcoin y modificaciones en su estructura de bienes personales.