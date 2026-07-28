Terremoto de magnitud 7,1 en Japón: confirmaron heridos, derrumbes y analizan una posible alerta de tsunami

Japón se enfrente a un nuevo desastre natural. En la región suroeste del país, precisamente en la isla de Kyushu, se registró un terremoto de magnitud 7,1 que dejó al menos 50 heridos, 12 edificios colapsados y más de 45 mil hogares sin suministro eléctrico.

Mientras se despliega un operativo para resguardar a los sobrevivientes y asistir a las personas afectadas, las autoridades evalúan el alcance de los daños y analizan la emisión de una posible alerta de tsunami.

Heridos, derrumbes y operativo por el terremoto en Japón

El sismo se registró a las 16:27 (hora local) y alcanzó el grado máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia utilizada en Japón para medir la fuerza con la que se sienten los terremotos, según precisó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Luego del temblor, la JMA emitió una alerta por tsunami y anticipó olas de hasta un metro de altura en la costa.

Por otro lado, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas sufrieron lesiones y debieron ser hospitalizadas. Además, se confirmaron 12 edificios derrumbados, con víctimas atrapadas en cuatro de ellos.

⚠️ JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake.



Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto.



地震 – Uki – Earthquake – JMA – Sismo pic.twitter.com/gHLo7eSjoH — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026

Es necesario resaltar que Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas sísmicas más activas del planeta. Por este motivo, el país experimenta terremotos con frecuencia y sus infraestructuras están diseñadas especialmente para resistir este tipo de fenómenos.

La autoridades informaron que la situación en Kumamoto se mantiene bajo vigilancia, mientras las autoridades monitorean posibles réplicas y el desarrollo de la alerta por tsunami.