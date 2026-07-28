Javier Milei presentará la reforma del Banco Central: los cambios clave que enviará al Congreso
El Presidente difundirá los detalles del proyecto en un mensaje grabado junto a su equipo económico. La iniciativa ingresará a Diputados para blindar la autonomía del BCRA, eliminar las letras intransferibles e incluir una cláusula de "shutdown" presupuestario.
El presidente Javier Milei ultimaba este martes los detalles del proyecto de ley con el que busca modificar de manera integral la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mandatario se prepara para presentar los ejes centrales de la iniciativa este jueves a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estará acompañado por los principales referentes del área económica.
Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto configura una de las prioridades legislativas de la Casa Rosada para la segunda mitad del año. La intención del Ejecutivo es girar la iniciativa a la Cámara de Diputados en el tramo final del receso invernal del Congreso, con la meta de avanzar en su tratamiento y aprobación durante los próximos meses.
Caputo, Sturzenegger y Bausili en la redacción del texto
En la letra chica de la reforma trabajan de forma conjunta el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.
El proyecto representa un giro sobre el esquema planteado originalmente en la campaña electoral. En lugar de la eliminación del organismo, el Ejecutivo busca suprimir la multiplicidad de misiones secundarias que posee la entidad para concentrar su objetivo de forma exclusiva en la preservación del valor de la moneda y la provisión de liquidez al sistema.
«Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos», graficó un integrante de la mesa política oficialista sobre las reuniones que encabezó el Presidente con legisladores de La Libertad Avanza para coordinar el debate parlamentario.
Penas de cárcel, fin de las letras intransferibles y cláusula de «shutdown»
El borrador del proyecto introduce cambios estructurales en el funcionamiento institucional y operativo de la autoridad monetaria:
- Prohibición de emisión por déficit: Quedará prohibida por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal del Estado nacional.
- Sanciones penales: Se activará un esquema de penas para los funcionarios públicos que vulneren la autonomía del BCRA o autoricen giros de emisión para asistir al Tesoro.
- Mecanismo de «shutdown»: Se incorporará la restricción automática de las operaciones del Estado en caso de que se agoten las partidas contempladas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.
- Fin de los giros contables: Se eliminarán las utilidades ficticias —salvo en contextos de deflación— y se le pondrá fin al uso de las letras intransferibles como vía de financiamiento estatal.
- Protección del directorio: Se endurecerán los requisitos y causales para la remoción de los integrantes del directorio de la entidad, con el fin de garantizar su independencia política.
Comentarios