Javier Milei presentará la reforma del Banco Central: los cambios clave que enviará al Congreso

El presidente Javier Milei ultimaba este martes los detalles del proyecto de ley con el que busca modificar de manera integral la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mandatario se prepara para presentar los ejes centrales de la iniciativa este jueves a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estará acompañado por los principales referentes del área económica.

Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto configura una de las prioridades legislativas de la Casa Rosada para la segunda mitad del año. La intención del Ejecutivo es girar la iniciativa a la Cámara de Diputados en el tramo final del receso invernal del Congreso, con la meta de avanzar en su tratamiento y aprobación durante los próximos meses.

Caputo, Sturzenegger y Bausili en la redacción del texto

En la letra chica de la reforma trabajan de forma conjunta el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

El proyecto representa un giro sobre el esquema planteado originalmente en la campaña electoral. En lugar de la eliminación del organismo, el Ejecutivo busca suprimir la multiplicidad de misiones secundarias que posee la entidad para concentrar su objetivo de forma exclusiva en la preservación del valor de la moneda y la provisión de liquidez al sistema.

«Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos», graficó un integrante de la mesa política oficialista sobre las reuniones que encabezó el Presidente con legisladores de La Libertad Avanza para coordinar el debate parlamentario.

Penas de cárcel, fin de las letras intransferibles y cláusula de «shutdown»

El borrador del proyecto introduce cambios estructurales en el funcionamiento institucional y operativo de la autoridad monetaria: