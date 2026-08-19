El Senado continúa el debate en comisiones por Sociedades y Súper RIGI, pero no hay acuerdo para dictaminar

Pese a las dificultades que enfrenta el oficialismo en el Senado para avanzar con las iniciativas del Ejecutivo, este miércoles se desarrollan diversas comisiones donde entraron en debate los proyectos sobre Sociedades y Súper RIGI. Las discusiones comenzaron temprano, aunque no se prevé la firma de ningún dictamen.

Comisiones en debate

Desde las 11.30, la comisión de Legislación General que preside la neuquina Nadia Márquez, oirá a un total de 14 expositores. Varios de ellos, reclamados por la oposición.

La primera iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien al defenderla en el Senado destacó la incorporación de la inteligencia artificial y los algoritmos en los procesos productivos.

Según el funcionario, la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) -sumada a una regulación específica para el uso de contratos inteligentes y blockchain- permitiría superar las condiciones ofrecidas por Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, los aliados prefieren no abordar por ahora esta parte del texto. Prevén una nueva reunión la próxima semana para escuchar a más especialistas sobre una propuesta que contempla mecanismos alternativos de resolución de controversias (como mediación y arbitraje), además de cláusulas estatutarias de valoración y pago destinadas a prevenir la parálisis o judicialización de la vida societaria.

Para la tarde se programó un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El mismo reanudará el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”.

Ante una oposición que criticó la iniciativa y aliados que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza prometió la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Con información de Infobae